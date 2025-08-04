Родители оставили 10-летнего сына в аэропорту, чтобы поехать на отдых: все подробности

Родители оставили 10-летнего сына в аэропорту Барселоны из-за просроченного паспорта и хотели улететь в отпуск без него. Полиция успела снять их с рейса, а соцсети взорвались возмущением.

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Семья собиралась лететь в отпуск, но выяснилось, что у 10-летнего мальчика недействительный паспорт. Поэтому родители решили лететь без него, оставив ребенка в аэропорту, пишет Bild.

Инцидент произошел несколько месяцев назад в аэропорту Барселона-Эль-Прат. О ситуации рассказала сотрудница авиакомпании в видео, которое стало популярным в TikTok.

Семья из четырех человек, по данным СМИ, не является гражданами Испании. Они планировали полететь на отдых к себе на родину. Однако при регистрации выяснилось, что у мальчика — просроченный испанский паспорт и нет действующей визы. Ему отказали в посадке. Родители решили полететь с другим ребенком, а мальчику приказали ждать знакомых, которые должны были его забрать из аэропорта.

Работники аэропорта заметили ребенка без сопровождения и вызвали правоохранителей. Полиция успела остановить родителей до вылета самолета и доставила их со вторым ребенком в участок.

Координатор рейса Лилиан в своем видео отметила: "Это казалось невероятным. Родители вели себя так, будто ничего не произошло. Как мама, я была в шоке — оставить ребенка и просто позвонить кому-то, кто, возможно, приедет через несколько часов!"

Она также добавила, что пришлось вытаскивать из самолета багаж семьи — шесть чемоданов. К счастью, они были у входа, поэтому не пришлось выгружать весь самолет.

По информации tips.at, местные власти теперь проверяют способность родителей должным образом заботиться о своих детях.

Напомним, ранее Фокус писал:

В сети распространились видео больших очередей на рейсы авиакомпании Ryanair в Испании. По словам очевидцев, пассажиры устраивали драки в аэропорту Барселоны из-за страха опоздать на свой рейс.

В аэропорту Боготы мужчина атаковал юристку из-за спора за место возле жены. Инцидент привел к массовой драке и полицейскому расследованию.

Кроме того, в аэропорту Софии произошел скандал с участием пассажирки авиакомпании Ryanair. Туристка пережила эмоциональный срыв после того, как ее не пустили на рейс из-за ручной клади.