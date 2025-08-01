Боялись пропустить рейс: пассажиры устроили драку в аэропорту из-за больших очередей (видео)

В сети распространились видео больших очередей на рейсы авиакомпании Ryanair в Испании. По словам очевидцев, пассажиры устраивали драки в аэропорту Барселоны из-за страха опоздать на свой рейс.

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Британский таблоид Daily Express пишет, что испанский аэропорт заполонили длинные "извилистые" очереди на посадку, которые "вышли из-под контроля". По словам журналистов, это уже второй инцидент с "хаосом" в аэропортах Испании за месяц.

Пользовательница Kimberley поделилась в TikTok роликом, в котором рассказала, что "сумасшедшие" очереди вызвало правило, по которому багаж нужно сдавать не раньше, чем за два часа до вылета. По ее словам, даже прибыть на два часа раньше было недостаточно, потому что огромная толпа у стоек регистрации багажа образовалась уже тогда.

"По сути, нам пришлось пропустить очередь и перейти в очередь в последнюю минуту, потому что наш рейс должен был вылететь буквально через 40 минут, а нам еще нужно было пройти паспортный контроль", — рассказала путешественница.

По ее словам, люди в очередях в аэропорту начали драться друг с другом, пытаясь прорваться к стойке вне очереди.

Комментаторы под видео, которым вскоре также нужно было лететь рейсами авиакомпании, забеспокоились о предстоящем путешествии и спрашивали, во сколько лучше прибывать в аэропорт.

"Они не позволяют тебе зарегистрироваться до 2 часов до вылета, с точностью до минуты, но, действительно, ты начинаешь стоять в очереди за 30-40 минут до этого", — ответила Kimberley.

Драка в аэропорту Барселоны: что говорят в авиакомпании

Компания Ryanair на своем официальном сайте предупреждает, что стойки для регистрации багажа открываются за два часа до запланированного времени вылета и закрываются за 40 минут до полета. В авиакомпании рекомендуют пассажирам прибывать в аэропорт минимум за два часа и отмечают, что если пассажир не успеет зарегистрировать багаж, ему могут отказать в посадке без возмещения средств. При этом в компании отмечают, что информацию нужно уточнять на официальных сайтах аэропортов, поскольку время на ожидание и проверку безопасности может отличаться.

Журналисты обратились к Ryanair за дополнительным комментарием относительно очередей в аэропорту, но на момент публикации материала ответа не было.

Напомним, 1 августа СМИ писали о драке в аэропорту столицы Колумбии Боготы. Мужчина ударил по лицу женщину, которая отказалась уступать место его жене.

29 июля СМИ сообщали, что в Соединенных Штатах Америки федеральные агенты арестовали пилота прямо в кабине самолета.