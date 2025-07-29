В США арестовали пилота прямо в кабине самолета: пассажиры были шокированы

Полицейские ворвались в салон самолета Delta Airlines сразу после посадки в Сан-Франциско. Второго пилота арестовали прямо в кабине, среди пассажиров началась паника.

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Как сообщило издание Mirror, федеральные агенты задержали второго пилота рейса Delta 2809 сразу после приземления самолета в аэропорту Сан-Франциско. Арест осуществили в кабине пилотов, куда спецслужбы вошли с оружием и опознавательными знаками.

По данным издания, правоохранители действовали в рамках дела о возможном хранении изображений сексуального насилия над детьми. Подозреваемому уже предъявлено обвинение, в расследовании участвуют Служба внутренней безопасности США и офис шерифа округа Контра-Коста. Самолет прибыл в Сан-Франциско из Миннеаполиса, а его посадка была отложена из-за густого тумана.

По информации корреспондента Fox News Билла Мелугина, пилота подозревают в хранении запрещенных материалов, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними.

Одна из пассажирок рейса, Сара Кристиансон, поделилась впечатлениями с The San Francisco Chronicle: "Группа людей со значками, оружием и агентскими жилетами быстро направилась к кабине пилотов", — рассказала она.

По ее словам, офицеры вывели второго пилота в наручниках через проход между салонами бизнес- и эконом-класса. Женщина описала ситуацию как "тревожную".

Когда пилота забрали, офицеры остались в самолете, чтобы забрать его вещи.

Как сообщал Фокус, недавно пилот крупной авиакомпании удивил своей зарплатой.

В мае пассажиры заплакали, услышав слова пилота перед взлетом.

Самолет загорелся после того, как пилот перепутал левую и правую руку.