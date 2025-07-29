У США арештували пілота просто в кабіні літака: пасажири були шоковані

Поліціянти увірвалися в салон літака Delta Airlines одразу після посадки в Сан-Франциско. Другого пілота арештували прямо в кабіні, серед пасажирів почалася паніка.

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Як повідомило видання Mirror, федеральні агенти затримали другого пілота рейсу Delta 2809 одразу після приземлення літака в аеропорту Сан-Франциско. Арешт здійснили в кабіні пілотів, куди спецслужби увійшли зі зброєю та розпізнавальними знаками.

За даними видання, правоохоронці діяли в межах справи про можливе зберігання зображень сексуального насильства над дітьми. Підозрюваному вже висунули обвинувачення, у розслідуванні беруть участь Служба внутрішньої безпеки США та офіс шерифа округу Контра-Коста. Літак прибув до Сан-Франциско з Міннеаполіса, а його посадку було відкладено через густий туман.

За інформацією кореспондента Fox News Білла Мелугіна, пілота підозрюють у зберіганні заборонених матеріалів, пов’язаних із сексуальним насильством над неповнолітніми.

Одна з пасажирок рейсу, Сара Крістіансон, поділилася враженнями з The San Francisco Chronicle: "Група людей зі значками, зброєю та агентськими жилетами швидко попрямувала до кабіни пілотів", – розповіла вона.

За її словами, офіцери вивели другого пілота в наручниках через прохід між салонами бізнес- і економ-класу. Жінка описала ситуацію як "тривожну".

Коли пілота забрали, офіцери залишилися в літаку, щоб забрати його речі.

Як повідомляв Фокус, нещодавно пілот великої авіакомпанії здивував своєю зарплатою.

У травні пасажири заплакали, почувши слова пілота перед зльотом.

Літак загорівся після того, як пілот переплутав ліву і праву руку.