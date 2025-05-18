Була перерва у 26 років: пасажири заплакали, почувши слова пілота перед зльотом (відео)

Молода капітанка зробила особливе оголошення пасажирам рейсу, поділившись зворушливим моментом. Вона сказала, що це вперше, коли вона керує літаком, на борту якого перебуває її мама.

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Це відео з підписом "POV: Твоя мама спостерігає, як ти стаєш капітаном авіалінії" підкорило TikTok, зібравши 1,1 мільйона переглядів.

На записі можна побачити, що пані пілот стоїть у передній частині літака й звертається до пасажирів через гучномовець: "Пані та панове, ласкаво просимо на борт рейсу American Eagle до Торонто".

Далі вона звертає увагу пасажирів на те, що на борту є три бортпровідники, зокрема одна, яка не працювала протягом останніх 26 років.

Звернення командирки

"Вона сидить на місці 1А — це моя мама. Це вперше, коли я маю можливість керувати літаком як капітанка, коли вона на борту, тому сьогодні особливий рейс. Я виросла на цих літаках, коли була немовлям. Мама возила мене всюди. Саме тому для мене багато значить можливість сьогодні доставити її та всіх вас до Торонто", — каже командирка повітряного судна.

Відео завершується фотографією жінок в уніформі. У кадрі видніється напис: "Я б не була тут, якби не ти. Я тебе люблю".

Реакція спільноти

Цей зворушливий момент викликав бурхливу реакцію у користувачів TikTok, багато хто зізнався, що розплакався, дивлячись відео.

"Це так мило! Вітаю, красуне", — написала одна з учасниць обговорення;

"Я дорослий чоловік. Зараз 8 ранку неділі. Чому я ріжу цибулю?" — пожартував наступний користувач, виправдовуючись за свої сльози;

"Єдина людина, якій я довіряю доставити мене кудись безпечно літаком, крім себе — це пілот, що летить зі своєю мамою", — зауважив ще один глядач.

Варто зазначити, що професія пілота увійшла до списку "100 найкращих професій" у рейтингу 2025 року, складеному виданням U.S. News & World Report, посівши 15 місце. За даними Бюро статистики праці США, середня зарплата пілота у 2024 році становила $198,100 на рік. Очікується, що загальна зайнятість пілотів авіаліній зросте на 5% з 2023 по 2033 рік.

Нагадаємо, раніше на борту літака Boeing 747-8 авіакомпанії Lufthansa, який летів з Маямі (США) до Франкфурта (Німеччина), сталась нештатна ситуація: командир втратив свідомість. Переліт через Атлантику зазвичай займає від 8 до 9 годин, однак цього разу літак екстрено повернувся вже за 5 годин 40 хвилин.

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.