Был перерыв в 26 лет: пассажиры заплакали, услышав слова пилота перед взлетом (видео)
Молодая капитанша сделала особое объявление пассажирам рейса, поделившись трогательным моментом. Она сказала, что это впервые, когда она управляет самолетом, на борту которого находится ее мама.
Это видео с подписью "POV: Твоя мама наблюдает, как ты становишься капитаном авиалинии" покорило TikTok, собрав 1,1 миллиона просмотров.
На записи можно увидеть, что госпожа пилот стоит в передней части самолета и обращается к пассажирам через громкоговоритель: "Дамы и господа, добро пожаловать на борт рейса American Eagle в Торонто".
Далее она обращает внимание пассажиров на то, что на борту есть три бортпроводника, в том числе одна, которая не работала в течение последних 26 лет.
Обращение командира
"Она сидит на месте 1А — это моя мама. Это впервые, когда я имею возможность управлять самолетом как капитан, когда она на борту, поэтому сегодня особый рейс. Я выросла на этих самолетах, когда была младенцем. Мама возила меня повсюду. Именно поэтому для меня много значит возможность сегодня доставить ее и всех вас в Торонто", — говорит командир воздушного судна.
Видео завершается фотографией женщин в униформе. В кадре виднеется надпись: "Я бы не была здесь, если бы не ты. Я тебя люблю".
Реакция сообщества
Этот трогательный момент вызвал бурную реакцию у пользователей TikTok, многие признались, что расплакались, смотря видео.
- "Это так мило! Поздравляю, красавица", — написала одна из участниц обсуждения;
- "Я взрослый мужчина. Сейчас 8 утра воскресенья. Почему я режу лук?" — пошутил следующий пользователь, оправдываясь за свои слезы;
- "Единственный человек, которому я доверяю доставить меня куда-то безопасно самолетом, кроме себя — это пилот, летящий со своей мамой", — заметил еще один зритель.
Стоит отметить, что профессия пилота вошла в список "100 лучших профессий" в рейтинге 2025 года, составленном изданием U.S. News & World Report, заняв 15 место. По данным Бюро статистики труда США, средняя зарплата пилота в 2024 году составила $198,100 в год. Ожидается, что общая занятость пилотов авиалиний вырастет на 5% с 2023 по 2033 год.
Напомним, ранее на борту самолета Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa, который летел из Майами (США) во Франкфурт (Германия), произошла нештатная ситуация: командир потерял сознание. Перелет через Атлантику обычно занимает от 8 до 9 часов, однако на этот раз самолет экстренно вернулся уже через 5 часов 40 минут.
Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.