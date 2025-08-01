Боялися пропустити рейс: пасажири влаштували бійку в аеропорту через великі черги (відео)

В мережі поширилися відео великих черг на рейси авіакомпанії Ryanair в Іспанії. За словами очевидців, пасажири влаштовували бійки в аеропорту Барселони через страх запізнитися на свій рейс.

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Британський таблоїд Daily Express пише, що іспанський аеропорт заполонили довгі "звивисті" черги на посадку, які "вийшли з-під контролю". За словами журналістів, це вже другий інцидент із "хаосом" в аеропортах Іспанії за місяць.

Користувачка Kimberley поділилася в TikTok роликом, у якому розповіла, що "божевільні" черги спричинило правило, за яким багаж потрібно здавати не раніше, ніж за дві години до вильоту. За її словами, навіть прибути на дві години раніше було недостатньо, бо величезний натовп біля стійок реєстрації багажу утворився вже тоді.

"По суті, нам довелося пропустити чергу та перейти до черги в останню хвилину, бо наш рейс мав вилетіти буквально через 40 хвилин, а нам іще потрібно було пройти паспортний контроль", — розповіла мандрівниця.

За її словами, люди в чергах в аеропорту почали битися один з одним, намагаючись прорватися до стійки позачергово.

Коментатори під відео, яким невдовзі також потрібно було летіти рейсами авіакомпанії, занепокоїлися щодо майбутньої подорожі та питали, о котрій годині краще прибувати до аеропорту.

"Вони не дозволяють тобі зареєструватися до 2 годин до вильоту, з точністю до хвилини, але, направду, ти починаєш стояти в черзі за 30-40 хвилин до цього", — відповіла Kimberley.

Бійка в аеропорту Барселони: що кажуть в авіакомпанії

Компанія Ryanair на своєму офіційному сайті попереджає, що стійки для реєстрації багажу відкриваються за дві години до запланованого часу вильоту закриваються за 40 хвилин до польоту. В авіакомпанії рекомендують пасажирам прибувати до аеропорту щонайменше за дві години та зазначають, що якщо пасажир не встигне зареєструвати багаж, йому можуть відмовити в посадці без відшкодування коштів. При цьому в компанії зауважують, що інформацію потрібно уточнювати на офіційних сайтах аеропортів, оскільки час на очікування та перевірку безпеки може відрізнятися.

Журналісти звернулися до Ryanair за додатковим коментарем щодо черг в аеропорту, але на момент публікації матеріалу відповіді не було.

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29 липня ЗМІ повідомляли, що в Сполучених Штатах Америки федеральні агенти арештували пілота просто в кабіні літака.