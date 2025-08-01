Бійка в аеропорту: чоловік вдарив жінку за відмову поступитися місцем дружині (відео)

У міжнародному аеропорту Боготи чоловік атакував юристку через суперечку за місце біля дружини. Інцидент призвів до масової бійки й поліцейського розслідування.

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Як повідомляє Daily Mail, у міжнародному аеропорту Ельдорадо в столиці Колумбії стався конфлікт, який переріс у бійку з участю кількох пасажирів. Причиною сутички стало місце в зоні очікування: чоловік вдарив жінку, коли та відмовилася поступитися кріслом для його дружини.

Інцидент стався біля виходу №9 у залі очікування рейсів. Агресором виявився бізнесмен Ектор Сантакрус, який підійшов до державної підрядниці Клаудії Сегури з вимогою звільнити місце, щоб він міг сісти поруч із дружиною Карен де Сантакрус. Коли жінка відмовилася, між ними виникла словесна перепалка.

За словами постраждалої, конфлікт швидко загострився. Сантакрус почав погрожувати, вибив у Сегури з рук телефон і вдарив її в обличчя. Від сили удару, за її словами, вона втратила сережку. На відео видно, як Сегура лежить на підлозі, поки їй допомагає працівник аеропорту.

У конфлікт втрутилися інші пасажири, які намагалися зупинити нападника. Після цього поліція супроводила Сантакруса з терміналу, а його дружина зібрала їхні речі. Саму Сегуру доставили до медичного центру в місті Енгатіва для огляду.

Сегура розповіла, що перебувала в аеропорту з ноутбуком, виконуючи робочі завдання, й сіла на єдине вільне місце. За її словами, жодних ознак, що місце було зайняте, не було. Дружина Сантакруса лише після того, як вона сіла, заявила, що крісло зарезервоване.

"Я закінчила телефонну розмову, коли він підійшов і сказав: 'Вставай, або я тебе підніму'. Потім він звернувся до іншого пасажира, щоб той знімав усе на відео", – згадує Сегура.

Після розголосу інциденту Карен де Сантакрус записала відеозвернення з вибаченнями. Вона заявила, що не підтримує дії чоловіка, засуджує насильство й висловила жаль за поведінку, яка суперечить її цінностям як жінки та засновниці бренду Khala.

"Я не можу виправдати те, що сталося. Це було неправильно, і я не буду мовчати", – наголосила вона, реагуючи на суспільну критику та заклики бойкотувати її бізнес.

Як повідомляв Фокус, на круїзному лайнері сталась бійка між пасажирами.

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