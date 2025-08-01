Драка в аэропорту: мужчина ударил женщину за отказ уступить место жене (видео)

В международном аэропорту Боготы мужчина атаковал юристку из-за спора за место возле жены. Инцидент привел к массовой драке и полицейскому расследованию.

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Как сообщает Daily Mail, в международном аэропорту Эльдорадо в столице Колумбии произошел конфликт, который перерос в драку с участием нескольких пассажиров. Причиной стычки стало место в зоне ожидания: мужчина ударил женщину, когда та отказалась уступить кресло для его жены.

Инцидент произошел у выхода №9 в зале ожидания рейсов. Агрессором оказался бизнесмен Эктор Сантакрус, который подошел к государственной подрядчице Клаудии Сегуре с требованием освободить место, чтобы он мог сесть рядом с женой Карен де Сантакрус. Когда женщина отказалась, между ними возникла словесная перепалка.

По словам пострадавшей, конфликт быстро обострился. Сантакрус начал угрожать, выбил у Сегуры из рук телефон и ударил ее в лицо. От силы удара, по ее словам, она потеряла сережку. На видео видно, как Сегура лежит на полу, пока ей помогает работник аэропорта.

В конфликт вмешались другие пассажиры, которые пытались остановить нападавшего. После этого полиция сопроводила Сантакруса из терминала, а его жена собрала их вещи. Саму Сегуру доставили в медицинский центр в городе Энгатива для осмотра.

Сегура рассказала, что находилась в аэропорту с ноутбуком, выполняя рабочие задачи, и села на единственное свободное место. По ее словам, никаких признаков, что место было занято, не было. Жена Сантакруса только после того, как она села, заявила, что кресло зарезервировано.

"Я закончила телефонный разговор, когда он подошел и сказал: 'Вставай, или я тебя подниму'. Затем он обратился к другому пассажиру, чтобы тот снимал все на видео", — вспоминает Сегура.

После огласки инцидента Карен де Сантакрус записала видеообращение с извинениями. Она заявила, что не поддерживает действия мужа, осуждает насилие и выразила сожаление за поведение, которое противоречит ее ценностям как женщины и основательницы бренда Khala.

"Я не могу оправдать то, что произошло. Это было неправильно, и я не буду молчать", — подчеркнула она, реагируя на общественную критику и призывы бойкотировать ее бизнес.

Как сообщал Фокус, на круизном лайнере произошла драка между пассажирами.

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