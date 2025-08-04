Батьки залишили 10-річного сина в аеропорту, щоб поїхати на відпочинок: всі подробиці

Батьки залишили 10-річного сина в аеропорту Барселони через прострочений паспорт і хотіли полетіти у відпустку без нього. Поліція встигла зняти їх з рейсу, а соцмережі вибухнули обуренням.

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Родина збиралася летіти у відпустку, але з'ясувалося, що у 10-річного хлопчика недійсний паспорт. Тож батьки вирішили летіти без нього, залишивши дитину в аеропорту, пише Bild.

Інцидент стався кілька місяців тому в аеропорту Барселона-Ель-Прат. Про ситуацію розповіла співробітниця авіакомпанії у відео, яке стало популярним у TikTok.

Родина з чотирьох осіб, за даними ЗМІ, не є громадянами Іспанії. Вони планували полетіти на відпочинок до себе на батьківщину. Проте при реєстрації з’ясувалося, що у хлопчика — прострочений іспанський паспорт і немає чинної візи. Йому відмовили у посадці. Батьки вирішили полетіти з іншою дитиною, а хлопчику наказали чекати знайомих, які мали його забрати з аеропорту.

Працівники летовища помітили дитину без супроводу й викликали правоохоронців. Поліція встигла зупинити батьків до вильоту літака й доставила їх з другою дитиною у відділок.

Координаторка рейсу Ліліан у своєму відео зазначила: "Це здавалося неймовірним. Батьки поводилися так, ніби нічого не сталося. Як мама, я була в шоці — залишити дитину й просто подзвонити комусь, хто, можливо, приїде через кілька годин!"

Вона також додала, що довелося витягати з літака багаж сім’ї — шість валіз. На щастя, вони були біля входу, тож не довелося вивантажувати весь літак.

За інформацією tips.at, місцева влада тепер перевіряє спроможність батьків належно піклуватися про своїх дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

В мережі поширилися відео великих черг на рейси авіакомпанії Ryanair в Іспанії. За словами очевидців, пасажири влаштовували бійки в аеропорту Барселони через страх запізнитися на свій рейс.

У аеропорту Боготи чоловік атакував юристку через суперечку за місце біля дружини. Інцидент призвів до масової бійки й поліцейського розслідування.

Крім того, в аеропорту Софії стався скандал за участю пасажирки авіакомпанії Ryanair. Туристка пережила емоційний зрив після того, як її не пустили на рейс через ручну поклажу.