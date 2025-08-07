Чоловік не полетів з сім'єю на курорт: його паспорт порвали працівники аеропорту (фото)

48-рчний британець Джиммі Ґулд стверджує, що йому відмовили в посадці на рейс до Іспанії. Причиною відмови став "невеликий надрив" у паспорті, який зробили працівники аеропорту, що змусило його родину летіти на курорт без батька.

Сам чоловік говорить, що його родина була шокована та плакала через відсутність батька на відпочинку, повідомляє The Mirror.

Джиммі Ґулд мав вирушити 28 липня у семиденну відпустку на іспанський острів Лансароте разом із 35-річною дівчиною Зоуї Баклі, трьома дітьми та іншими родичами. Однак, за його словами, співробітники реєстрації в аеропорту Іст-Мідлендс сказали, що його паспорт "надто пошкоджений" через розрив на сторінці з особистими даними, який з’явився після зняття наліпки.

Джиммі Ґулд з дівчиною Зоуї Фото: Kennedy News and Media Джиммі зі своєю донькою Фото: Kennedy News and Media

Батько трьох дітей з Вулвергемптона змушений був залишитися вдома, а його сім’я полетіла без нього.

"Це справжній кошмар, і я просто в люті. Я сиджу вдома сам, а вони там, у Лансароте, засмучені. Всі хочуть повернутися додому через цю ситуацію", — каже він.

Джиммі вважає, що з ним повелися несправедливо, і наполягає: пошкодження — лише "малесенька подряпина", спричинена працівницею аеропорту, яка зірвала наклейку з попереднього рейсу. На фото видно білу тріщину, що проходить по частині обличчя в продубльованому фото на паспорті.

"Коли я передав паспорти на стійці, співробітниця просто зірвала наклейку і порвала сторінку. Я не можу повірити, що вона просто сиділа й рвала мій паспорт, замість того, щоб дати мені можливість акуратно зняти наліпку, аби не пошкодити документ", — каже Джиммі.

Паспорт Джиммі Ґулда Фото: Kennedy News and Media

Після цього йому повідомили, що його паспорт пошкоджений і з ним "не можна летіти". У туроператорі TUI підтвердили, що пасажирам заборонено подорожувати з паспортами, на яких є наліпки, однак заявили, що їхні співробітники в аеропорту Іст-Мідлендс не навчені знімати наліпки самостійно.

Джиммі розчарований тим, що замість створення спільних спогадів із родиною змушений сидіти вдома. Він намагався отримати терміновий паспорт, але чоловіку відмовили

"Я нервую і хвилююся — одна в чужій країні з трьома дітьми. Атмосфера зовсім не та, яку ми планували", — говорить Зоуї, додавши, що місяці накопичення грошей та підготовка до відпустки зійшлися до того, що "ми відпочиваємо окремо одне від одного".

На момент публікації матеріалу журналісти звернулися до TUI за коментарем, однак відповіді не надійшло.

