Один предмет не можна брати з собою у подорож — інакше зупинять на митниці

Експерти з подорожей радять туристам бути обережними з перевезенням ліків та харчових добавок. Навіть звичні таблетки, якщо вони не мають оригінальної упаковки та маркування, можуть стати причиною затримки чи навіть штрафів у деяких країнах.

Подорожі літаком часто пов’язані зі стресом, і більшість пасажирів заздалегідь готується до контролю — пакують рідини в прозорі пакети та перевіряють електроніку. Але є ще одне правило, яке легко забути, пише Express.

За словами фахівця з подорожей Андреа Платанії (Transfeero), категорично не варто брати із собою немарковані ліки чи добавки. Він пояснив, що багато людей звикли пересипати таблетки у невеликі контейнери чи пакетики, щоб зекономити місце. Проте в різних країнах це може стати проблемою: навіть поширені препарати, як-от кодеїн чи певні антигістамінні, у деяких державах дозволені лише за рецептом.

"Якщо ви не можете підтвердити, що саме перевозите, ризикуєте отримати затримку, конфіскацію препаратів або штраф", — зазначив експерт.

Фахівці радять мандрівникам мати при собі довідку від лікаря, яка підтверджує назву та призначення препаратів. Це допоможе уникнути непорозумінь із митними службами.

Особливо суворі правила діють у країнах Азії та Близького Сходу, де певні ліки можуть вважатися контрольованими речовинами. У таких випадках порушення правил здатне призвести не лише до штрафів, а й до судових розглядів чи заборони на в’їзд.

"Це дрібниця, про яку багато хто не думає до того моменту, коли зіштовхується з проблемою. Та кілька хвилин підготовки здатні врятувати вас від зіпсованої відпустки", — підсумував експерт.

