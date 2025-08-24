Італійці дотримуються цих 5 звичок для здоровʼя, довголіття та щастя (фото)

Теа Дункан Прандо живе в Мілані з чоловіком та 6-річним сином Лоренцо, покинувши США понад 20 років тому. Її любов до Італії почалася у 2003 році.

Теа була студенткою третього курсу коледжу, провела семестр за кордоном, і майже одразу зрозуміла, що має там залишитися. Про це пише CNBC.

За останні два десятиліття вона мала можливість спостерігати, чому італійці ведуть таке довге та здорове життя. Вона помітила багато їхніх звичок і традицій довголіття. Ось деякі з причин, чому якість життя в Італії така неймовірна:

1. Мистецтво "аперитиву"

"Аперитив" — один з моїх улюблених аспектів життя в Італії. На перший погляд, цей італійський ритуал перед вечерею може здатися просто щасливою годиною, але це набагато більше. Це спосіб зміцнити спільноту", — розповідає Теа.

В Італії прийнято гуляти пізно ввечері та бачити, як усі — від батьків і малюків до молодих фахівців і бабусь і дідусів за 90 — насолоджуються легкими закусками та смачним напоєм у місцевому закладі.

Рушійною силою цієї активності є проведення часу з людьми, які вам небайдужі.

2. Прогулянка заради прогулянки

"La passeggiata" походить від слова "passeggiare", що означає прогулюватися.

У менших містах і містечках ви часто побачите італійців, які блукають головною вулицею до або після свого "аперитиву", або насолоджуючись джелато. Або, можливо, це довга дорога додому після вечері.

Прекрасна частина цієї активності полягає в тому, що немає пункту призначення, до якого ви намагаєтеся дістатися. Ви йдете заради ходьби.

Немає пункту призначення, до якого ви намагаєтеся дістатися Фото: Getty Images

3. Їжа, якій ви можете довіряти

Італійці серйозно ставляться до своєї їжі. Настільки, що ви часто почуєте, як вони говорять про "la materia prima", що більш-менш перекладається як "сирі інгредієнти".

Через те, як були сплановані італійські міста та селища, вони часто оточені сільськогосподарськими угіддями, які виробляють їжу, яку їдять італійці.

"Наприклад, ми познайомилися з власниками місцевої полуничної ферми поруч з нами. Мій чоловік дуже часто надсилає власнику повідомлення у WhatsApp, кажучи, що наступного дня заїде забрати п'ять контейнерів. Потім ці фермери вирушать на свої поля, щоб зібрати врожай ідеально стиглих плодів. Запевняю вас, що це, безсумнівно, найсмачніша полуниця, яку я коли-небудь куштувала", — каже Теа.

Крім того, купівля безпосередньо у фермера гарантує не лише свіжість, але й доступні ціни.

Купівля безпосередньо у фермера гарантує не лише свіжість, але й доступні ціни Фото: Freepik

4. Доступ до якісної та недорогої медичної допомоги

В Італії доступ до медичної допомоги розглядається як право людини, а не привілей.

Люди не думають про те, що станеться, коли вони змінять кар'єру або втратять роботу, і якщо це означатиме, що вони більше не зможуть дозволити собі візити до лікаря, допологовий догляд або навіть лікування раку.

5. До відпустки ставляться дуже серйозно

"Я люблю жартувати, що відпустка – це офіційний вид спорту Італії, поступаючись лише футболу", — каже американка.

Працівники з повним робочим днем ​​в Італії мають щонайменше чотири тижні відпустки на рік. Є також багато офіційних державних свят, на які всі вирушають у відпустку, наприклад, "Феррагосто", яке припадає на 15 серпня. Воно було започатковано як період відпочинку для працівників за часів Римської імперії.

В Італії існує шана до відпусток. Тут люди бачать, що робота — це лише частина того, ким ми є як особистості. Вони розуміють, що час, проведений з родиною та друзями, є основою довгого, щасливого та повноцінного життя. Саме цей дух робить Італію таким чудовим місцем для життя.

