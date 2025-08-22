Эти 5 маленьких привычек могут сделать вас более счастливым человеком

Люди часто считают, что для того, чтобы быть счастливыми в жизни, им нужно полагаться на внешние силы. Но, потратив последние 15 лет на изучение науки счастья, Джессика Вайс, бизнес-тренер, которая учит людей и бизнес, как найти больше счастья, самореализации и удовлетворения на работе, может сказать, что это не так.

В 2020 году исследователи из Университета Северного Иллинойса опросили группу из 422 женщин в возрасте от 31 до 77 лет, чтобы лучше понять связь между дружбой и общей удовлетворенностью жизнью, особенно с возрастом. Об этом пишет CNBC.

Тогда ученые обнаружили, что мы на самом деле уже имеем контроль над двумя вещами, которые существенно влияют на наше долгосрочное счастье: нашим отношением к старению и тем, какими друзьями мы являемся.

"Когда я впервые столкнулась с этим исследованием, меня поразило, насколько оно нелогично, но в то же время вдохновляет. Участники исследования, которые были самыми счастливыми, чувствовали себя так не из-за удачи или обстоятельств, а из-за собственной свободы действий", — говорит Вайс.

Вот какие привычки счастья нужно включить в свой ежедневный распорядок:

1. Примите свой возраст, который вы чувствуете

Перестаньте думать о том, что "должен" делать человек вашего возраста.

Если вам 50, но вы чувствуете себя на 35, позвольте этой энергии управлять вашим выбором. Посетите занятия танцами, спланируйте приключение, смените работу. Ваш внутренний возраст гораздо важнее для вашего общего самочувствия, чем возраст в документах.

Примите свой возраст, который вы чувствуете Фото: Freepik

2. Будьте чьим-то лучшим другом

Ключевым фактором счастья в исследовании является не наличие лучшего друга, а то, чтобы быть чьим-то надежным другом.

Так что спросите себя: "Чей я лучший друг (подруга)?" "Кто первым делом позвонит мне?" Если вы не можете уверенно ответить на эти вопросы, подумайте о людях, которые больше всего поддерживают вас в жизни.

Подумайте, как вы можете лучше обеспечить им незаменимую поддержку. Будьте проактивными в отношении того, чтобы быть тем другом, которого вы сами хотели бы иметь.

3. Увеличьте общение

Более частые встречи с друзьями были напрямую связаны как с ощущением молодости, так и с более высоким удовлетворением жизнью.

Сделайте регулярные контакты приоритетом — еженедельные звонки, "кофе". Вам не нужно искать больше знакомых. Вам надо стать лучшим другом для кого-то конкретного, кто уже вас знает.

Увеличьте общение Фото: Freepik

4. Не бойтесь быть новичком

Когда вы регулярно попадаете в ситуации, которые начинаете с нуля, например, изучаете язык, берете в руки инструмент или пробуете новый вид спорта, ваш мозг воспламеняется, как это было в детстве.

Вы снова любознательны, задаете вопросы, делаете ошибки и шутите. Эта энергия новичка — чистая "сыворотка молодости".

5. Создайте важные традиции

Вот в чем суть традиций: это не просто события, это опорные точки. Эти ритуалы становятся частью идентичности людей. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное. Это может быть что-то простое, например еженедельный кофе и прогулка по парку.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

