Ці 5 маленьких звичок можуть зробити вас щасливішою людиною

Люди часто вважають, що для того, щоб бути щасливими в житті, їм потрібно покладатися на зовнішні сили. Але, витративши останні 15 років на вивчення науки щастя, Джесіка Вайс, бізнес-тренерка, яка навчає людей та бізнес, як знайти більше щастя, самореалізації та задоволення на роботі, може сказати, що це не так.

Related video

У 2020 році дослідники з Університету Північного Іллінойсу опитали групу з 422 жінок віком від 31 до 77 років, щоб краще зрозуміти зв'язок між дружбою та загальною задоволеністю життям, особливо з віком. Про це пише CNBC.

Тоді науковці виявили, що ми насправді вже маємо контроль над двома речами, які суттєво впливають на наше довгострокове щастя: нашим ставленням до старіння та тим, якими друзями ми є.

"Коли я вперше зіткнулася з цим дослідженням, мене вразило, наскільки воно нелогічне, але водночас надихає. Учасники дослідження, які були найщасливішими, відчували себе так не через удачу чи обставини, а через власну свободу дій", — каже Вайс.

Ось які звички щастя потрібно включити у свій щоденний розпорядок:

1. Прийміть свій вік, який ви відчуваєте

Перестаньте думати про те, що "повинна" робити людина вашого віку.

Якщо вам 50, але ви відчуваєте себе на 35, дозвольте цій енергії керувати вашим вибором. Відвідайте заняття танцями, сплануйте пригоду, змініть роботу. Ваш внутрішній вік набагато важливіший для вашого загального самопочуття, ніж вік у документах.

Прийміть свій вік, який ви відчуваєте Фото: Freepik

2. Будьте чиїмось кращим другом

Ключовим фактором щастя в дослідженні є не наявність найкращого друга, а те, щоб бути чиїмось надійним другом.

Тож запитайте себе: "Чий я найкращий друг (подруга)?" "Чи хтось першим ділом подзвонить мені?" Якщо ви не можете впевнено відповісти на ці питання, подумайте про людей, які найбільше підтримують вас у житті.

Подумайте, як ви можете краще забезпечити їм незамінну підтримку. Будьте проактивними щодо того, щоб бути тим другом, якого ви самі хотіли б мати.

3. Збільште спілкування

Частіші зустрічі з друзями були безпосередньо пов'язані як з відчуттям молодості, так і з вищим задоволенням життям.

Зробіть регулярні контакти пріоритетом — щотижневі дзвінки, "кава". Вам не потрібно шукати більше знайомих. Вам треба стати кращим другом для когось конкретного, хто вже вас знає.

Збільште спілкування Фото: Freepik

4. Не бійтеся бути новачком

Коли ви регулярно потрапляєте в ситуації, які починаєте з нуля, наприклад, вивчаєте мову, берете в руки інструмент або пробуєте новий вид спорту, ваш мозок запалюється, як це було в дитинстві.

Ви знову допитливі, ставите запитання, робите помилки та жартуєте. Ця енергія новачка — чиста "сироватка молодості".

5. Створіть важливі традиції

Ось у чому суть традицій: це не просто події, це опорні точки. Ці ритуали стають частиною ідентичності людей. Це не обов'язково має бути щось грандіозне. Це може бути щось просте, як-от щотижнева кава та прогулянка парком.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На круїзному лайнері Carnival спалахнула масова бійка після сварки через курячі стріпси.

Чоловік після 23 років шлюбу назвав 6 правил щасливих стосунків.

Крім того, терапевтка назвала 5 причин, чому люди зраджують.