Получил все до 30 лет, но был "несчастным", — потом понял, что на самом деле важно в жизни

Учась в колледже, Сахил Блум обратился к богатейшим людям за советом относительно карьеры. Так он, бейсболист из Стэнфорда, оказался в сфере инвестиций. Мужчина думал, что деньги принесут ему счастье, но нет.

Сахил Блум имел все, о чем мечтают миллионы людей: успешную карьеру, дом, автомобиль, хорошую зарплату и отдых в разных уголках планеты. Однако все это не приносило ему истинного счастья и душевного покоя. Со временем он понял, в чем дело. Своим опытом мужчина поделился с изданием Make It.

"К 30 годам я достиг всего, что, по моему мнению, считалось успехом. Я имел высокооплачиваемую работу, статус, дом, машину — все было. Но внутри я был несчастен. Все, о чем я мог думать, было: "Это все?" — пишет бизнесмен в книге "5 типов богатства. Трансформационное пособие для построения жизни своей мечты".

Разговор с другом

Примерно в то же время его друг во время разговора за бокалом вина сказал: "Ты увидишь своих родителей еще 15 раз, прежде чем они умрут". Это было правдой, учитывая, как далеко жили его родители и как часто он к ним наведывался.

Книга "5 типов богатства. Трансформационное пособие для построения жизни своей мечты" Фото: CNBC Make It

"В течение многих лет я ставил одно на первое место, жертвуя всем остальным. Этим одним были деньги", — пишет он.

Тогда Блум понял, что делает все неправильно. Вместо этого следует обращать внимание на "время, людей, цель, здоровье".

Поиск себя

В своей книге автор расширяет наше понимание богатства, включая в него богатство времени, социальное богатство, духовное богатство, физическое богатство и финансовое богатство. Его цель — помочь читателям "оценивать правильные вещи, принимать лучшие решения и планировать свой путь к богатству, успеху, счастью и самореализации".

"Эта книга о том, как спланировать жизнь своей мечты, отказаться от стандартного пути, отказаться от стандартного восприятия успеха и создать свой собственный. Вы никогда не будете чувствовать себя богатым, вы никогда не будете чувствовать себя успешным, если не создадите свое собственное определение", — подытожил Сахид Блум.

