Отримав все до 30 років, але був "нещасним", — потім зрозумів, що насправді важливо у житті

Навчаючись у коледжі, Сахіл Блум звернувся до найбагатших людей за порадою щодо кар'єри. Так він, бейсболіст зі Стенфорда, опинився в сфері інвестицій. Чоловік думав, що гроші принесуть йому щастя, але ні.

Сахіл Блум мав усе, про що мріють мільйони людей: успішну кар’єру, будинок, автомобіль, хорошу зарплату та відпочинок у різних куточках планети. Однак все це не приносило йому істинного щастя та душевного спокою. З часом він зрозумів, у чому справа. Своїм досвідом чоловік поділився з виданням Make It.

"До 30 років я досягнув усього, що, на мою думку, вважалося успіхом. Я мав високооплачувану роботу, статус, будинок, машину — все було. Але всередині я був нещасний. Усе, про що я міг думати, було: "Це все?" — пише бізнесмен у книзі "5 типів багатства. Трансформаційний посібник для побудови життя своєї мрії".

Розмова з другом

Приблизно в той же час його друг під час розмови за келихом вина сказав: "Ти побачиш своїх батьків ще 15 разів, перш ніж вони помруть". Це було правдою, враховуючи, як далеко жили його батьки і як часто він до них навідувався.

Книга "5 типів багатства. Трансформаційний посібник для побудови життя своєї мрії" Фото: CNBC Make It

"Протягом багатьох років я ставив одне на перше місце, жертвуючи всім іншим. Цим одним були гроші", — пише він.

Тоді Блум зрозумів, що робить все неправильно. Натомість слід звертати увагу на "час, людей, мету, здоров'я".

Пошук себе

У своїй книзі автор розширює наше розуміння багатства, включаючи в нього багатство часу, соціальне багатство, духовне багатство, фізичне багатство та фінансове багатство. Його мета — допомогти читачам "оцінювати правильні речі, приймати кращі рішення та планувати свій шлях до багатства, успіху, щастя та самореалізації".

"Ця книга про те, як спланувати життя своєї мрії, відмовитися від стандартного шляху, відмовитися від стандартного сприйняття успіху і створити свій власний. Ви ніколи не будете почуватися багатим, ви ніколи не будете почуватися успішним, якщо не створите своє власне визначення", — підсумував Сахід Блум.

