6 простых фраз, которые заставляют детей слушаться родителей: опыт 200 семей

Эксперт по детской психологии Рим Рауда, которая работала в более 200 семьях, раскрыла секрет эффективного общения родителей с детьми. Вместо принуждения и криков она предлагает использовать шесть особых фраз, которые создают атмосферу безопасности и побуждают к сотрудничеству.

Исследовательница семейных отношений утверждает, что традиционные методы принуждения часто оказываются неэффективными в долгосрочной перспективе. Своим опытом она поделилась с изданием CNBC.

"Многие родители сосредотачиваются на том, чтобы заставить ребенка повиноваться именно сейчас, вместо того, чтобы строить настоящее долговременное сотрудничество", — объясняет эксперт свой подход.

По ее словам, дети лучше всего реагируют тогда, когда чувствуют эмоциональную связь с родителями: "Важнейшим элементом является эмоциональная безопасность — понимание того, что их уважают и дают свободу выражать свои чувства".

"Я тебе верю"

"В момент, когда дети испытывают недоверие со стороны родителей, их защитный механизм активируется. Они переходят от настройки на связь к режиму самозащиты", — объясняет исследовательница.

Фраза "Я тебе верю" создает безопасную среду для общения. Например, ребенок говорит: "Я не нарочно пролил сок!". Родители: "Я тебе верю. Давай вместе уберем".

"Давай вместе это выясним"

Вместо приказов эксперт советует привлекать ребенка к поиску решений. "Когда дети помогают решать проблему, они с большей вероятностью будут придерживаться найденного решения", — подчеркивает психолог.

Ситуация: ребенок отказывается убирать игрушки. Ответ родителей: "Вижу, что ты не хочешь сейчас все убирать. Давай вместе выясним, с чего начнем?".

"Ты можешь это чувствовать. Я рядом"

Для ребенка в состоянии эмоциональной перегрузки логические аргументы часто не работают, объясняет специалист.

"Когда детей переполняют эмоции, их нервная система находится в режиме "бей или беги", и они нуждаются в помощи в регулировании своих чувств", — рассказывает Рим Рауда.

Пример: ребенок плачет из-за разрушенной башни из кубиков. Вместо: "Прекрати плакать, ты преувеличиваешь", лучше сказать: "Ты можешь это чувствовать. Я рядом с тобой".

"Я слушаю. Расскажи, что происходит"

Ключевой принцип эффективного общения заключается в том, чтобы сначала выслушать ребенка.

"Прежде чем ребенок вас послушает, он должен почувствовать, что его услышали. Этот простой сдвиг от вымогательства внимания к его предоставлению — растворяет сопротивление", — объясняет эксперт.

"Я тебя слышу. Я на твоей стороне"

Многие конфликты обостряются из-за того, что дети испытывают непонимание со стороны самых близких людей.

"Эта фраза мгновенно переводит вас с позиции противника на позицию союзника, снижая защитные реакции и открывая двери для решения проблем", — утверждает специалист.

Ситуация: ребенок не хочет делать домашнее задание. Родители: "Я тебя понимаю. Я на твоей стороне. Давай найдем способ сделать это легче".

"Понимание того, что вы готовы помочь, полностью меняет тон разговора", — отмечает исследовательница.

"Я с тобой, что бы ни случилось"

Последнюю фразу эксперт называет важнейшей для формирования здоровой самооценки.

"Ошибки могут вызвать стыд. Но когда дети слышат эту фразу, они осознают, что любовь не зависит от достижений или совершенства", — объясняет Рим Рауда.

Пример: ребенок поссорился с одноклассником и звонит в слезах. Вместо того чтобы читать мораль, скажите: "Я с тобой, что бы ни случилось. Мы вместе все исправим".

"В этом разница между подчинением на основе страха и настоящей ответственностью", — заключает эксперт.

