Это надо сделать до конца года: японское правило "осодзи", чтобы вернуть счастье

В конце года японцы проводят особый ритуал уборки, который имеет глубокое культурное и духовное значение. Эта многовековая традиция сочетает практичность с подготовкой к празднику.

Последние недели года обычно очень насыщенные. Для тех, кто хочет начать отсчет с чистого листа, — стоит поинтересоваться японской традицией "осодзи" — генеральной уборкой перед Новым годом. В публикации Make It автор Кэролайн Болонья пишет, как это работает.

По словам Юми Нагасавы, директора образовательных программ Японского общества, "осодзи" дословно переводится как "большая уборка" перед празднованием Нового года.

"Для многих осодзи — это светская традиция, просто наведение порядка перед праздниками и семейными встречами. Но для некоторых — это ежегодный ритуал с духовным подтекстом", — рассказала Кейтлин Угорец, преподаватель и редактор института религии и культуры Нандзан.

Перед Новым годом нужно тщательно убрать дома Фото: Pexels

Известный эксперт по уборке Мари Кондо посвятила целый раздел "осодзи" в своей новой книге "Письмо из Японии". По ее словам, такая уборка похожа на весеннюю очистку дома, но имеет другую цель.

"Осодзи проводят в конце года, ведь это не только возможность поразмышлять о прошедших двенадцати месяцах, но и способ подготовиться к прибытию Тосигами-сама — божества, которое приходит на Новый год, чтобы принести счастье", — пояснила Кондо в комментарии для HuffPost.

Корни традиции

Этой традиции уже более тысячи лет назад. Большинство экспертов отслеживают подобные практики в историческом периоде Хэйан (794-1185 годы), хотя некоторые считают, что она может быть еще древнее — из периода Асука (592-710 годы).

"Сначала это был ритуал очищения, который практиковали при императорском дворе для защиты от зла и приглашения удачи", — рассказала Миюки Сегучи, консультантка по путешествиям по Японии и ведущая подкаста Japan Experts.

Поскольку императора считали политическим и духовным воплощением Японии, очистка императорского дворца должна была защитить всю страну. Слуги тратили недели на уборку дворца бамбуковыми метлами, а после завершения праздновали с моти и саке.

К периоду Эдо (1603-1868 годы) практика распространилась и на обычные домохозяйства.

Современное значение

Сегодня эта традиция остается важной частью предновогодних приготовлений. Храмы и святилища проводят свою большую ежегодную уборку примерно 13 декабря.

Для многих японцев "осодзи" и другие сезонные ритуалы делают декабрь одним из самых напряженных месяцев года, поскольку это подготовка к самому важному празднику в стране — Осогацу, или японскому Новому году.

Мари Кондо поощряет людей попробовать эту практику удобным способом. Даже уборка одной небольшой зоны с чувством благодарности за прошедший год — это знак благодарности своему дому и прекрасная возможность для саморефлексии.

