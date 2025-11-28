Если вы спите в позе "тираннозавра", у нас для вас плохие новости

Покалывание в пальцах, онемение рук и скованность плеч, которые многие из нас списывают на "плохой сон", могут быть опасным сигналом. Эксперты объясняют, когда стоит бить тревогу.

Врачи бьют тревогу: привычка спать с согнутыми, прижатыми к груди руками, которую в соцсетях прозвали "позой тираннозавра", со временем способна вызвать серьезное и долговременное повреждение нервов, подобное туннельному синдрому, если игнорировать симптомы.

Доктор Радж Дасгупта, специалист по сну, объяснил HuffPost, почему эта поза опасна.

"Когда вы спите с согнутыми и подобранными руками, вы можете оказывать давление на нервы в ваших локтях или запястьях. Это, в свою очередь, замедляет кровоток и вызывает ощущение онемения или покалывания, и может приводить к напряжению и боли в плечах", — утверждает он.

Постоянное сгибание локтя создает давление на нервы Фото: Getty Images

Доктор Мэтью Беннетт, сертифицированный ортопед-хирург, подтверждает, что постоянное сгибание локтя создает давление на нервы, проходящие через узкие каналы.

Сигналы, которые нельзя игнорировать

Среди тревожных симптомов — простреливающая боль, проблемы с захватом предметов или, например, частое падение телефона из рук.

Клинический психолог Жудит Мерайо Барредо рассказала о пациентке с хронической бессонницей и тревогой, которая регулярно просыпалась со сжатыми руками и мышечным напряжением, несмотря на достаточное количество часов сна. Изменение позы во сне, достигнутое с помощью релаксационных техник и изменения спальной среды, стало одним из первых признаков того, что "тело снова учится чувствовать себя в безопасности".

Советы от знатоков

Для тех, кто спит на боку. Следует обнимать большую подушку или положить небольшую подушку или свернутое полотенце между руками и грудью, чтобы предотвратить полное свертывание.

Для тех, кто спит на спине. Руки должны лежать ровно по бокам или на подушке возле бедер. Важно, чтобы они не были засунуты под тело или подушку.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.