Микробиолог рассказал, как часто нужно стирать постельное белье

Стирка постельного белья – одно из самых откладываемых домашних дел, учитывая то, сколько времени уходит на эту задачу. Но микробиологи рекомендуют пересмотреть свои привычки, и начать менять постельное бель регулярно.

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Профессор клинической микробиологии в Университете Лестера Примроуз Фристоун говорит, что необходимо стирать простыни и наволочки как минимум один раз в неделю. Но для тех, кто в последнее время сильно потел, болел или привык спать с домашними животными, рекомендуют устраивать большую стирку еще чаще, пишет Daily Mail.

Дело в том, что во время стирки с белья удаляются пот, жир, аллергены, омертвевшие клетки кожи. Весь этот “букет2 может вызывать инфекции, аллергию, а также неприятные запахи.

“Мы чаще всего следим за тем, сколько часов мы спим, но качество нашей среды для сна также имеется важное значение. Регулярная стирка удаляет биологический суп из пота, кожи, пыли и микробов, что помогает снизить аллергические реакции, предотвратить инфекции и избавиться от неприятных запахов”, - говорит Фристоун.

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Каждую ночь люди сбрасывают тысячи ороговевших клеток кожи, выделяют жир из сальных желез, а также терют 1/2 литра жидкости с потом, даже после душа прямо перед сном. Все это способствует размножению организмов, достаточно маленьких, чтобы они оставались невидимыми для невооруженного глаза.

Миллионы таких микробов обитают на нашей коже, и многие из них остаются на простынях, подушках, одеялах. Постепенное накопление таких бактерий может увеличивать риск акне, экземы, зуда и астмы.

Ученый говорит, что простыни и наволочки необходимо стирать один раз в неделю при температуре 60°C или выше со стиральным порошком, чтобы уничтожить бактерии.

Кроме этого, в самих подушках были обнаружены такие виды грибков, как Aspergillus fumigatus, которые могут вызывать серьёзные инфекции лёгких, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Другой грибок Candida albicans опасен инфекциями мочевыводящих путей, а также генитальными инфекциями, и может сохраняться на тканях до месяца.

Также течение дня наши волосы и тело собирают пыль и пыльцу, которые также могут переноситься на постельное бельё, вызывая аллергию и затрудняя дыхание.

Но если вы спите с домашним животным, вам следует стирать постельное бельё и наволочки еще чаще – каждые 3-4 дня.

“Животные приносят на ваши простыни и одеяла шерсть, перхоть, грязь, а иногда и следы фекалий, что увеличивает частоту их стирки”, - подчеркивает эксперт.

По словам профессора Фристоуна, чаще стирать следует не только простыни и наволочки.

Матрасы следует снимать и пылесосить еженедельно, одеяла стирать каждые три-четыре месяца, а сами подушки стирать и сушить каждые 4-6 месяцев. Подушки также следует замораживать в подходящей морозильной камере не менее восьми часов, чтобы уничтожить пылевых клещей, скрывающихся внутри.

Напомним, почему старые полотенца сушат лучше новых, а кондиционер им лишь вредит. Многие замечали, что старые полотенца на самом деле справляются со своей задачей намного лучше, чем новые. Более того, ученые настоятельно советуют не стирать полотенца с кондиционером для белья, и на то есть причина.