Почему старые полотенца сушат лучше новых, а кондиционер им лишь вредит: раскрыта правда

Многие замечали, что старые полотенца на самом деле справляются со своей задачей намного лучше, чем новые. Более того, ученые настоятельно советуют не стирать полотенца с кондиционером для белья, и на то есть причина.

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Об этом пишет IFLScience.

Глядя на полотенце, у многих возникнут сразу несколько вопросов: зачем стирать полотенце, если их используют лишь после того, как буквально помылись? Для чего на полотенцах линии и почему старые полотенца, похоже, справляются со своей задаче в разы лучше новых? Первое, что вам следует знать: старые полотенца действительно лучше сушат нас. Но почему?

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Как работают полотенца

По словам исследователей, на микроскопическом уровне абсорбирующие волокна характеризуются своей способностью притягивать молекулы воды.

Известно, что натуральные волокна, такие как хлопок, обладают высокой впитывающей способностью благодаря своей пористой природе, что и позволяет воде проникать и удерживаться внутри волокон. Синтетические волокна, такие как в полотенцах из микрофибры, разработаны для увеличения площади поверхности и создания пространств между волокнами, что повышает их способность удерживать влагу.

Почему старые полотенца сушат лучше новых

Исследователи отмечают, что старые полотенца действительно справляются со своей задачей лучше, и на то есть несколько причин.

Большинство людей, используя новое полотенце, замечали, что они не впитывают много воды. Это связано с тем, что хлопковые полотенца обрабатываются силиконовым покрытием в конце производственного процесса. Это создает ощущение "мягкости" у покупателей, которые прикасаются к полотенцу во время покупок в розничных магазинах.

Исследования показывают, что на самом деле это силикон покрывает волокна полотенца, тем самым значительно снижая их впитывающую способность. Чтобы удалить слой силикона и смыть излишки краски с цветного полотенца, по словам исследователей, необходимо стирать полотенца перед первым использованием.

После нескольких стирок эти химические покрытия, включая смягчители и проклеивающие вещества, удаляются, и в результате ваше полотенце становится более впитывающим.

Стирка улучшает характеристики полотенца

Исследования показали, что дальнейшее использование и стирка фактически лишь увеличивает характеристики полотенца. Большинство из них, в том числе и банные полотенца, изготавливаются из хлопка или хлопковых смесей — причиной тому их превосходная способность впитывать влагу. Дело в том, что хлопковые волокна от природы имеют пористую структуру, которая позволяет им удерживать воду. Каждое хлопковое волокно имеет крошечные петли, которые открываются, чтобы впитывать влагу с вашей кожи или волос.

По мере использования эти петли становятся более выраженными, что лишь увеличивает их способность впитывать влагу. В то же время новые полотенца часто имеют более плотные волокна, что означает — они изначально не впитывают там много воды. Волокна ослабевают по мере использования, что улучшает характеристики полотенца.

Почему полотенца не стоит стирать с кондиционером

Данные также указывают на то, что полотенца не улучшаются навсегда: в результате износа волокна рвутся и слипаются, а также покрываются маслами и слоями кондиционера белья, а потому в какой-то момент их характеристики могут резко упасть.

Одной из наиболее частых причин, по которой полотенца теряют впитывающую способность, является накопление кондиционеров для белья и салфеток для сушки. Эти продукты действительно придают белью приятный аромат, однако также покрывают волокна тонким слоем химикатов, снижающих способность полотенца впитывать воду. Кондиционеры для белья работают, оставляя на волокнах слой силикона или масел, что может привести к образованию воскового осадка, который препятствует впитыванию воды

Как продлить срок службы полотенец

Исследователи назвали ряд действий, которые действительно могут продлить срок службы полотенец, а именно:

не использовать кондиционеры для стирки;

постирать полотенце с половиной чашки обычного белого уксуса — поможет удалить скопившиеся химикаты;

постирать полотенца с пищевой содой — удалит скопившиеся химикаты и удалит посторонние запахи.

Однако ученые предупреждают, что не стоит использовать уксус и соду одновременно.

При какой температуре лучше стирать полотенца

Исследователи также отмечают, что температура также играет важную роль во время стирки полотенец. Например, для хлопковых полотенец допустимый диапазон составляет от 40 до 60 градусов по Цельсию, тогда как для полотенец из бамбука и модала рекомендуется температура не более 40 градусов по Цельсию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то поняли, почему белье, высушенное на улице, пахнет приятнее.