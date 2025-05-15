Чому старі рушники сушать краще за нові, а кондиціонер їм лише шкодить: розкрито правду

Багато хто помічав, що старі рушники насправді справляються зі своїм завданням набагато краще, ніж нові. Ба більше, вчені настійно радять не прати рушники з кондиціонером для білизни, і на те є причина.

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Про це пише IFLScience.

Дивлячись на рушник, у багатьох виникнуть одразу кілька запитань: навіщо прати рушник, якщо їх використовують лише після того, як буквально помилися? Для чого на рушниках лінії й чому старі рушники, схоже, справляються зі своїм завданням у рази краще за нові? Перше, що вам слід знати: старі рушники справді краще сушать нас. Але чому?

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Як працюють рушники

За словами дослідників, на мікроскопічному рівні абсорбувальні волокна характеризуються своєю здатністю притягувати молекули води.

Відомо, що натуральні волокна, як-от бавовна, мають високу поглинальну здатність завдяки своїй пористій природі, що й дає змогу воді проникати й утримуватися всередині волокон. Синтетичні волокна, як-от у рушниках з мікрофібри, розроблені для збільшення площі поверхні та створення просторів між волокнами, що підвищує їхню здатність утримувати вологу.

Чому старі рушники сушать краще за нові

Дослідники зазначають, що старі рушники справді справляються зі своїм завданням краще, і на те є кілька причин.

Більшість людей, використовуючи новий рушник, помічали, що вони не вбирають багато води. Це пов'язано з тим, що бавовняні рушники обробляються силіконовим покриттям наприкінці виробничого процесу. Це створює відчуття "м'якості" у покупців, які торкаються рушника під час покупок у роздрібних магазинах.

Дослідження показують, що насправді це силікон покриває волокна рушника, тим самим значно знижуючи їхню поглинальну здатність. Щоб видалити шар силікону і змити надлишки фарби з кольорового рушника, за словами дослідників, необхідно прати рушники перед першим використанням.

Після декількох прань ці хімічні покриття, включно з пом'якшувачами й проклеювальними речовинами, видаляються, і в результаті ваш рушник стає більш поглинальним.

Прання покращує характеристики рушника

Дослідження показали, що подальше використання і прання фактично лише збільшує характеристики рушника. Більшість із них, зокрема й банні рушники, виготовляють із бавовни або бавовняних сумішей — причиною тому їхня чудова здатність вбирати вологу. Річ у тім, що бавовняні волокна від природи мають пористу структуру, яка дає їм змогу утримувати воду. Кожне бавовняне волокно має крихітні петлі, які відкриваються, щоб вбирати вологу з вашої шкіри або волосся.

У міру використання ці петлі стають більш вираженими, що лише збільшує їхню здатність вбирати вологу. Водночас нові рушники часто мають щільніші волокна, що означає — вони від початку не вбирають там багато води. Волокна слабшають у міру використання, що покращує характеристики рушника.

Чому рушники не варто прати з кондиціонером

Дані також вказують на те, що рушники не поліпшуються назавжди: внаслідок зносу волокна рвуться і злипаються, а також покриваються маслами та шарами кондиціонера білизни, а тому в якийсь момент їхні характеристики можуть різко впасти.

Однією з найчастіших причин, через яку рушники втрачають поглинальну здатність, є накопичення кондиціонерів для білизни та серветок для сушіння. Ці продукти справді надають білизні приємного аромату, проте також покривають волокна тонким шаром хімікатів, що знижують здатність рушника вбирати воду. Кондиціонери для білизни працюють, залишаючи на волокнах шар силікону або олій, що може призвести до утворення воскового осаду, який перешкоджає вбиранню води.

Як продовжити термін служби рушників

Дослідники назвали низку дій, які дійсно можуть продовжити термін служби рушників, а саме:

не використовувати кондиціонери для прання;

випрати рушник з половиною чашки звичайного білого оцту — допоможе видалити скупчені хімікати;

випрати рушники з харчовою содою — видалить скупчення хімікатів і видалить сторонні запахи.

Однак учені попереджають, що не варто використовувати оцет і соду одночасно.

За якої температури краще прати рушники

Дослідники також зазначають, що температура також відіграє важливу роль під час прання рушників. Наприклад, для бавовняних рушників допустимий діапазон становить від 40 до 60 градусів за Цельсієм, тоді як для рушників з бамбука і модала рекомендується температура не більше 40 градусів за Цельсієм.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті зрозуміли, чому білизна, висушена на вулиці, пахне приємніше.