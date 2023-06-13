Смертельне охолодження. Вчені розкритикували новий спосіб захисту від спеки

Новий лайфхак із соцмереж припускає, що заморожений рушник може допомогти охолодити приміщення, — дослідники налаштовані скептично.

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Цього року в трендах TikTok оселився новий лайфхак: користувачі радять використовувати мокрий заморожений рушник як ефективний спосіб охолодити приміщення. Передбачається, що він підійде для тих, хто не має кондиціонера.

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Отже, у рекомендаціях зазначається, що необхідно взяти рушник, змочити його прохолодною водою, а потім заморозити. Далі замерзлий рушник слід покласти на вентилятор — передбачається, що так ви зможете охолодити свою квартиру. Все б нічого, і повітря насправді може стати трохи прохолоднішим, але вчені попереджають — це може бути надзвичайно небезпечно.

За словами інженера з безпеки продукції в Electrical Safety First Джузеппе Каланна, вода й електрика — це завжди не найкраща ідея. Важливо пам'ятати, що ці дві речі несумісні та можуть навіть призвести до смерті. По-перше, вода із замороженого рушника може потрапити на вилку або розетку, що може призвести до замикання. По-друге, такий спосіб охолодження підвищує ризик ураження електричним струмом.

Попри те, що лайфхак стає все популярнішим — відео вже стало вірусним, а багато користувачів уже написали, що це дійсно працює — дослідники стурбовані, що подібні спроби охолодити повітря в приміщенні насправді можуть призвести до зростання кількості уражень електричним струмом і коротких замикань.

Саме тому Калан із колегами закликають людей зупинитися та не використовувати цей метод для охолодження приміщень. Експерти нагадують, що розміщення замороженого рушника на ввімкненому в мережу вентиляторі може дестабілізувати пристрій і призвести до його падіння — у найкращому випадку пристрій просто зламається.

Дослідники відзначають, що найбільший ризик походить від рушника, який зрештою відтане та стане просто мокрим. Каланн також попереджає, що не варто залишати увімкнений вентилятор на ніч — якщо ваш пристрій вийде з ладу, поки ви спите, це може призвести до небезпечних наслідків.

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