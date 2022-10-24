Хитрість вартістю життя. Обігрівачі з глиняних горщиків можуть бути смертельно небезпечними

Відео лайфхака стало вірусним у TikTok і тепер сотні людей гуглять, де купити і як зробити самому ці мініобігрівачі.

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Відео мініатюрного обігрівача з теракотових глиняних квіткових горщиків стало вірусним у TikTok. Мільйони переглядів та запитів у пошукових системах свідчать про те, що багатьом цікаво, як зробити обігрівачі для будинку з підручних засобів. Проте вчені попереджають, що такий спосіб обігріти житло може виявитися небезпечним для життя, пише Daily Mail.

У нинішніх реаліях, коли енергетична система України раз у раз піддається ракетним ударам з боку російської армії, а українців лякають складною зимою та відсутністю електрики, такі мініатюрні обігрівачі здаються непоганим виходом. Вони не вимагають електрики та їх легко зробити самому із підручних матеріалів. Проте вчені попереджають, що такий спосіб обігріти квартиру може бути небезпечним для життя.

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Вперше відео обігрівача із глиняного горщика з'явилося у TikTok ще на початку минулого року. Його знову підхопили нещодавно і відразу зробили одним зі способів зігрітися і попутно заощадити на рахунках за опалення. Воно і зрозуміло, для спорудження такого обігрівача знадобиться мінімальна кількість витрат на глиняні горщики та свічки. Але експерти лондонської пожежної бригади попереджають, що такі способи зігрітися можуть завдати шкоди організму і загалом загрожують життю.

За словами помічника комісара бригади Чарлі Пагслі, свічки є однією з найпоширеніших причин пожеж, а тому їх варто використовувати лише за прямим призначенням.

Пожежники розуміють, що у зв'язку зі зростанням вартості життя та енергетичними проблемами такі лайфхаки здаються гарним виходом із ситуації, але, на жаль, це не зовсім так. Ось чому цього не варто робити:

По-перше, теракотові квіткові горщики роблять з обпаленої глини, це дозволяє волозі легко проходити і захищає коріння рослин від гниття. Однак це також означає, що в глині можуть залишитися кишені вологи, навіть якщо вона виглядає візуально сухою. В результаті нагрівання свічками ця волога почне швидко випаровуватись, і гази вирвуться назовні крізь глину, ініціюючи вибух горщика квітки.

По-друге, свічки самі по собі становлять небезпеку, а у разі вибуху горщика, вогонь може перекинутися на інші легкозаймисті предмети. Внаслідок обігріву житла може закінчитися пожежею.

По-третє, свічки виробляють сажу, особливо за відсутності постійного потоку кисню. При вдиханні сажа осідає глибоко в легенях і надає на організм приблизно такий самий вплив, як при пасивному курінні.

По-четверте, парафінові свічки виділяють невелику кількість токсичних хімічних речовин (толуол та бензол), які збільшують ризик розвитку раку легень. Одна свічка навряд чи завдасть істотної шкоди організму, проте використання подібних обігрівачів у приміщенні, що погано провітрюється, може істотно нашкодити здоров'ю.

Раніше Фокус писав про те, як зігрітися в холодну пору — кілька дієвих порад.