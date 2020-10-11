До мозга костей. Как согреться в холодное время года

Чтобы улучшить самочувствие в холодное время, врачи советуют больше заниматься физическими упражнениями и пить достаточно воды, поскольку обезвоживание грозит человеку и при низких температурах. Фокус же рекомендует те вещи и практики, которые сделают осень и зиму чуточку ­теплее.

В оскароносном фильме «Выживший» Хью Гласс, герой актёра Леонардо Ди Каприо, сталкивается со всевозможными опасностями дикой зимней природы. На него нападает разъярённая медведица, предают спутники, и он остаётся раненым и полуживым среди зимнего леса. В попытках спастись Хью Гласс сам делает себе подобие операции, сплавляется по ледяным водопадам реки Миссури и ест сырое мясо, что Леонардо Ди Каприо действительно делал, хоть и вегетарианец. По выходу фильма в 2015 году многие критики упрекали его в излишней натуралистичности. Больше всего нареканий вызвала сцена, где Хью Гласс вспарывает живот своей лошади и ночует в нём, чтобы спастись от холода. Впрочем, эта история основана на реальных событиях из жизни охотника Хью Гласса. В 1823 году он, раненый, действительно затерялся в американских лесах и, чтобы не было гангрены, клал на рану личинок, выедавших заражённую плоть.

«Имитировать похоть, ревность или злость легко. Но не думаю, что можно подделать настоящую, искреннюю теплоту» Натали Портман, американская актриса

Зимнее выживание современных горожан не так сурово, как это было 100 с лишним лет назад. Нам не нужно искать еду и воду в безлюдных равнинах и круглые сутки находиться на улице при температуре ниже нуля. Но всё же многие горожане называют осенне-зимнее время выживанием — холодная погода, короткий световой день и усиленная потребность сохранять тепло снижают качество жизни, ухудшают настроение и самочувствие. Когда человек получает всё меньше солнечного света, это ведёт к недостатку гормона серотонина, отвечающего за хорошее настроение и удовлетворённость жизнью. От этого возникают подавленность, тревога, постоянная усталость и повышенная потребность в сладостях, которые поставляют организму глюкозу и частично компенсируют недостаток серотонина. Чтобы улучшить самочувствие в холодное время, врачи советуют больше заниматься физическими упражнениями и пить достаточно воды, поскольку обезвоживание грозит человеку и при низких температурах. Фокус же рекомендует те вещи и практики, которые сделают осень и зиму чуточку ­теплее.

Грелка на всё тело

Осень и зима — лучшее время для ношения пижамы. Самый тёплый её вариант — предмет одежды, по-английски называемый hoodie-footie, или «свитер по пятки». Обычно это комбинезон с капюшоном и карманами на поясе, который плавно переходит в носки. Особенно эффектно пижамы такого рода выглядят со скандинавскими узорами — звёздами, снежинками и ёлочками. Их обычно делают из флиса — материала, который по популярности в холодное время может потягаться с шерстью и другими натуральными тканями.

Хоть флис — и синтетический материал, он отлично греет. За лёгкость, теплоту и водоотталкивающие свойства его особенно полюбили путешественники и представители экстремальных видов спорта. Флис изобрели в США в 1970-е годы и сперва называли «синтешиллой», синтетическим мехом шиншиллы. Это потому, что флис делается так же, как и другие ткани с ворсом, к примеру махровая. Длинные петли из волокна вплетаются в основу, но не плотно, а так, чтобы они свободно из неё свисали. Затем эти длинные петли специально обрабатываются, чтобы они стали толще, ровнее и прямее, благодаря этому ткань удерживает тепло. Если махровая ткань делается их хлопка, то для флиса используют полиэстеровое волокно, которое полируют.

Теплота общения

Современный человек пользуется смартфоном вне зависимости от сезона и места пребывания. Но в холодное время и не дома делать это некомфортно, ведь приходится снимать варежки или перчатки, чтобы пообщаться в чате или ответить на письмо. Для таких случаев выход — «сенсорные» перчатки, позволяющие пользоваться телефоном, не снимая аксессуара.

Принцип взаимодействия сенсорного экрана с пользователем состоит в том, что экран реагирует на электричество, которое проводит наше тело. Когда человек в обычных варежках или перчатках, экран не реагирует, потому что ткань или кожа не пропускает электрический импульс. А в «сенсорных» перчатках на кончиках пальцев есть специальное проводящее ток полимерное покрытие, так что снимать их не нужно. Такие перчатки продаются в различных вариациях — с покрытием на большом и указательном пальцах или на всех десяти. Варьируются и материалы — от флиса до трикотажа и кожи, — есть из чего выбрать к любому стилю гардероба.

Эффект налицо

Уже несколько лет американские и европейские производители продают верхнюю одежду с нагревательными элементами. Для этого делают тонкие панели с металлическими волокнами, которые нагреваются от батареи, встроенной в карман куртки и заряжающейся через USB-порт. Осенние куртки и жилеты с подогревом стоят $30–50, по цене практически не отличаются от обычных, а вот зимние — на порядок дороже. Поэтому в качестве первого предмета одежды с электронным подогревом лучше купить что-то более демократичное по цене.

Это, к примеру, шарфы, в которых нагревательная панель находится посредине. Когда человек завязывает шарф, она располагается на затылочной части шеи, чувствительной к холоду так же, как и руки. Пользователи таких шарфов придумали, как ими пользоваться иначе: шарф завязывают «задом наперёд», чтобы нагревательная панель находилась на лице и шее. Так, например, поступают лыжники, чтобы нос и шея не замерзали, когда они спускаются по горным склонам.

Согреться изнутри

С приходом холодов наступает сезон горячего шоколада, одного из самых популярных напитков в это время. В большинстве случаев его изготавливают из какао-порошка и молока, но это не горячий шоколад, а банальное какао. Чтобы изготовить аутентичный горячий шоколад, нужно обратиться к кулинарному опыту стран Латинской Америки, родины какао-бобов. Там горячий шоколад — излюбленное питьё всех слоёв населения, от богачей до фермеров и шахтёров.

Отличительная черта настоящего горячего шоколада — приготовление его действительно из шоколада. К нему добавляют специи. К примеру, в Колумбии специально для варки продаётся шоколад сантаференьо с гвоздикой и корицей, разделённый на порционные плитки. Для приготовления берут одну такую плитку, добавляют её в нагретое молоко или воду и доводят до кипения, помешивая деревянным венчиком молинилло, чтобы появилась специфическая пенка. Сахар не кладут, но если хотите слаще, то можно добавить коричневый тростниковый.

Печка в кармане

Наши предки грели руки у огня, а у современного человека для этого есть более технологичные устройства. Это, к примеру, карманные грелки, которые работают от четырёх часов при самом жутком холоде и до 12 часов кряду. Эти приспособления бывают как электронными, так и каталитическими, работающими от огня. Каталитическая грелка устроена, как зажигалка, — её наполняют бензином, который поджигают, и его горение нагревает корпус. Электронные грелки устроены по другим законам физики: в них есть полупроводник, он же нагревательный элемент, конвертирующий электричество в тепло. Такие грелки заряжаются от сети, а самые продвинутые устройства снабжены также фонариком и аккумулятором, от которого можно заряжать телефон.

Изготовители карманных грелок работают по науке, в том числе следуют законам терморегуляции человеческого тела. Как выяснили учёные из Университета Калифорнии и Сеульского национального университета, кончики пальцев рук и запястья содержат наиболее чувствительные терморецепторы. И если у человека есть ощущение, что он замёрз или перегрелся, то, чтобы проверить, действительно ли это так, нужно измерить температуру кожи на кончиках пальцев или ­запястьях.

Символ теплоты

Во многих западных фильмах можно увидеть такую сцену: персонажа спасают из горящего дома или другого катастрофического события, усаживают и укутывают в тёплый плед. Это не выдумка киношников, а реальный опыт, поскольку работники полиции и спасательных служб имеют тёплые покрывала или пледы как часть экипировки и используют их для успокоения спасённых. На протяжении истории пледы были неизменной армейской экипировкой, каждому солдату выдавали шерстяное покрывало, чтобы он мог согреться в походах. В США, к примеру, в XVIII–XIX вв. главным клиентом текстильных фабрик была американская армия. А у народов, не понаслышке знакомых с холодом, таких как шотландцы, плед — часть национального костюма.

Благодаря этому шерстяное покрывало стало символом теплоты и комфорта, и не только в потребительском смысле. В психологии есть понятие «переходного объекта» — это предметы, создающие ощущение уюта, защищённости и уверенности во время стрессовых ситуаций. Для детей это обычно их любимая мягкая игрушка, а для взрослых — покрывало или одеяло. Поэтому в западной психологии переходный объект называют также «безопасным покрывалом» и советуют использовать пледы не только для успокоения, но и для терапии разладов сна.

Толк в извращениях

Традиционная поговорка гласит, что в холод нужно принимать напитки покрепче, чтобы согреться. Однако мировое увлечение здоровым образом жизни меняет всё, в том числе и рынок алкоголя. В частности, появляется всё больше крепких и при этом безалкогольных напитков. Чаще всего они изготавливаются, как джин или вермут, напитки с добавлением трав, только без спирта, и настаиваются в дубовых бочках, как виски и коньяк. Этим занимаются даже шотландцы, мировые мастера в производстве качественных виски.

К примеру, винокурня Old Curiosity в окрестностях Эдинбурга выпускает безалкогольный, но крепкий напиток Secret Herb Garden, который выгоняют из можжевельника, кориандра, кардамона, лимонной мяты, тысячелистника и календулы. И хоть в нём нет алкоголя, пьющий этот напиток человек всё равно почувствует крепость — за счёт специй в его составе. На таком принципе построены и другие безалкогольные крепкие напитки, куда также добавляют имбирь, перец чили или хабанеро, горькие травы и цедру лимона. И хоть они не опьянят человека, но всё же согреют, поскольку организм вырабатывает тепло, когда переваривает острые специи.

Ноги — в тепле

Чтобы согреть ноги, можно поступить, как наши далёкие предки, и носить обувь на овчине — короткие сапоги или мокасины. Сапоги на овечьем меху — один из древнейших типов обуви. Их нашли археологи в захоронениях в Северо-Западном Китае на мумиях, которые датируют ­500-м годом до н. э., из старинного города Субаши у Великого шёлкового пути. В холодные зимы сапоги на овчине носили жители Древней Греции, об этом писал философ и мыслитель Платон.

В современной культуре обувь на овечьем меху ассоциируется с Австралией, где изготавливают угги. Такие сапоги носили ещё австралийские фермеры в ­1920-е, а в 1960-х их оценили сёрферы, которым нужно было согреть ноги по выходе из холодного океана. Достоинство этой обуви — её прекрасная терморегуляция, она греет зимой и не перегревает летом. Поэтому угги стали универсальной обувью. И пока модные критики жалуются, что угги уродливые и китчевые, знаменитости их носят летом и зимой.