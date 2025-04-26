В последние дни апреля погода в Украине существенно ухудшится: чего ждать в начале мая

Ближайшие выходные в Украине ожидается снижение температуры: дойдет даже до ночных заморозков. Зато уже в первые дни мая тепло вернется, однако ожидаемая температура воздуха на несколько градусов будет выше нормы.

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О том, чего следует ждать украинцам в последние дни апреля и в мае, рассказала синоптик Наталья Птуха в комментарии Telegram-каналу "Труха" 25 апреля.

"Если говорить о ближайшей обзорной перспективе, то у нас окончание апреля есть с колебаниями температур. Ближайшие выходные у нас будут снижение температуры — дойдет до ночных заморозков даже", — сказала синоптик.

Информацию об ухудшении погоды в апреле и ожидаемых заморозках обнародовал Украинский гидрометеорологический центр. Прогноз содержит данные о том, что ночью 27 апреля в западных и северных областях, а также ночью 28 и 29 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до +5 градусов.

Ночью 28 апреля в северных, центральных и восточных регионах заморозки в воздухе ожидаются от 0 до +3 градусов.

29 апреля погода нормализуется — заморозки отступят, ожидается более комфортный температурный режим — в пределах +14...+20 градусов в дневное время.

Какой будет погода в мае

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра также уже составили прогноз на май. Наталья Птуха рассказала, что среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах +15...+19 градусов. Холоднее будет в горных районах страны — там среднемесячная температура ожидается на уровне от +12 до +14 градусов.

"В целом такие показатели, ожидаем, что на 1,5-2 градуса будут выше нормы весь месяц", — подчеркнула синоптик.

Осадки в мае, как ожидается, должны быть в пределах нормы.

Напомним, прогноз на конец апреля 2025 года на днях также предоставила синоптик Наталья Диденко.

24 апреля Диденко назвала Украину "едва ли не самой жаркой страной Европы".