В останні дні квітня погода в Україні суттєво погіршиться: чого чекати на початку травня

Найближчі вихідні в Україні очікується зниження температури: дійде навіть до нічних заморозків. Натомість вже у перші дні травня тепло повернеться, однак очікувана температура повітря на кілька градусів буде вищою за норму.

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Про те, чого слід чекати українцям в останні дні квітня та у травні, розповіла синоптикиня Наталія Птуха у коментарі Telegram-каналу "Труха" 25 квітня.

"Якщо говорити про найближчу оглядну перспективу, то в нас закінчення квітня є з коливаннями температур. Найближчі вихідні у нас будуть зниження температури — дійде до нічних заморозків навіть", — сказала синоптикиня.

Інформацію про погіршення погоди у квітні та очікувані заморозки оприлюднив Український гідрометеорологічний центр. Прогноз містить дані про те, що вночі 27 квітня у західних та північних областях, а також вночі 28 та 29 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до +5 градусів.

Вночі 28 квітня у північних, центральних та східних регіонах заморозки у повітрі очікуються від 0 до +3 градусів.

29 квітня погода внормується — заморозки відступлять, очікується комфортніший температурний режим — у межах +14…+20 градусів у денний час.

Якою буде погода у травні

Фахівці Українського гідрометеорологічного центру також уже склали прогноз на травень. Наталія Птуха розповіла, що середньомісячна температура повітря очікується в межах +15…+19 градусів. Холодніше буде у гірських районах країни — там середньомісячна температура очікується на рівні від +12 до +14 градусів.

"Загалом такі показники, очікуємо, що на 1,5-2 градуси будуть вищими за норму весь місяць", — підкреслила синоптикиня.

Опади у травні, як очікується, повинні бути у межах норми.

Нагадаємо, прогноз на кінець квітня 2025 року днями також надала синоптикиня Наталія Діденко.

24 квітня Діденко назвала Україну "чи не найспекотнішою країною Європи".