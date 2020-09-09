Модные тренды 2020/2021

Pantone Color Institute, мировой лидер в создании цветовых палитр, представил тренды модного сезона 2020–2021. Исполнительный директор института Леатрис Эйсман отмечает, что этими осенью и зимой дизайнеры стремятся к минимализму, который становится всё более важным для потребителяa

Однако такая функциональность, привычно ассоциирующаяся со скукой и обыденностью, компенсируется цветом, изобилующим яркими оттенками. В этот раз дизайнеры предлагают диаметрально противоположные цветовые решения: от янтарно-оранжевого до оливкового оттенка зелёного цвета.

«То, что вы носите, означает, как вы презентуете себя миру, особенно сейчас, когда контакты между людьми такие быстрые. Мода — это непосредственный язык, понятный без перевода» Миучча Прада, дизайнер

Среди макротрендов не только функциональность, но осознанное потребление и стремление кутюрье создать одежду не на один сезон. Дизайнеры всё чаще представляют вещи, гармонично дополняющие одежду прошлых показов, и задают тренды, перекликающиеся с тенденциями недавних сезонов. Причём это касается всех модных аспектов — начиная от цветовой палитры и заканчивая силуэтами и подборкой стилей.

Кроме того, разрабатывая одежду, дизайнеры акцентируют внимание на верхней части комплекта, что связано с активизацией онлайн-коммуникаций во время пандемии коронавируса. Уход людей в Сеть подразумевает демонстрацию «портретной» зоны собеседника. По той же причине в повседневной одежде наблюдается демократизация силуэтов и стилей — всё во имя комфорта.

Однако таким тенденциям оппонируют яркие и нарочито эксцентричные модные решения, призванные подчеркнуть усталость от «домашнего» образа.

Очевидно желание креативных директоров модных домов создавать универсальный гардероб, чтобы избавить нас от сезонности и чётких границ, обусловленных трендами. С другой стороны, лаконичным тенденциям противопоставлено стремление к пёстрым акцентам и необычным образам, которые находят отражение в одежде из порой самых неординарных материалов, с яркими декоративными деталями и брутальной эклектикой.

Объёмные пуховики

Тренд на объёмные мужские пуховики в новом сезоне не теряет актуальности. Массивный верх остаётся с нами до следующей зимы с некоторыми ротациями в цветовых предпочтениях: на смену огненно-красному пришёл ярко-зелёный цвет, а также зелёный с оттенком хаки.

Кроме того, на передний план в гардеробах модников выходят дутые пуховики с жизнерадостным дизайном: цветами, яркими орнаментами, нарочито заметной фурнитурой и оторочкой из искусственного меха.

В этот раз пуховики, которые мы традиционно относим к спортивной одежде или городскому кэжуалу, можно сочетать даже с классическими образами, не говоря о стритстайл-образах или демократичных комплектах одежды.

Меховые пальто

К реативный директор мужской одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло в одном из интервью сказал, что для подготовки новой коллекции изучал «парней, которых мы все каждый день встречаем на улице, — легионы вешалок для ремней с их нейлоновыми жакетами над деловыми костюмами, нагруженные брендовыми рюкзаками. Такой вот рабочий хаос». Усовершенствовать образ и придать ему законченный смысл поможет мужское меховое пальто, которое гармонично сочетается с деловым костюмом и кэжуал-образом.

Многие дизайнеры ведущих модных домов последовали за Абло и представили в своих коллекциях нынешнего осенне-зимнего сезона большое разнообразие мужских пальто из меха, причём в коллекциях фигурируют как искусственный мех, так и натуральные материалы.

Мужские кардиганы

Жёсткий весенний карантин не прошёл бесследно для мужских модных тенденций, закрепив в топе «бабушкины» кардиганы крупной вязки. Преимущество — на стороне объёмных монохромных решений, в противовес которым дизайнеры предлагают пёстрые кардиганы с ярким принтом.

В случае, если вы не можете определиться с выбором, хорошим ориентиром станет кардиган креативного директора французского бренда Алессандро Микеле на финальном выходе показа Gucci. Микеле почти воссоздал знаменитый гранжевый кардиган с растянутыми петлями музыканта Курта Кобейна.

Рыбацкие сапоги

Под тёплую погоду холодного времени года, которая стоит уже которую зиму подряд, подстраиваются и создатели мужских коллекций, в том числе обуви. В нынешнем сезоне это не только кроссовки, которые не теряют актуальности, но челси и треккинговые ботинки. А ещё — высокие рыбацкие сапоги, в которых легко преодолеть лужи и грязь. Их внешний вид дизайнеры позаимствовали из экипировки охотников и рыбаков. Такая обувь очень удобна в дождливую или снежную погоду. К тому же её легко сочетать с любым стилем. Рыбацкие сапоги придают образу эклектичность, тем более если решите заправить в них классические брюки.

Верхняя одежда с бахромой

В наступающем сезоне бахрома царит во всех женских коллекциях, преимущественно в верхней одежде. Не теряют актуальности яркие пальто из искусственного меха, которые играли ключевую роль в образах героев стритстайла в прошлом сезоне. Теперь они дополнены рукавами или подолом пальто с бахромой. Это декоративное решение актуально также для классических пальто, верхней одежды из кожи и даже латекса.

Бахрома применяется и в костюмах, свитерах, брюках. Она также дополняет карманы и рукава. Словом, в наступающем сезоне бахромой образ не испортишь!

Одежда из кожи

Кожаные брюки в этом сезоне можно сочетать почти с любой одеждой. К тому же они принимают различные формы: дизайнеры предлагают выбор от брюк-бананов до классических скинни. Если говорить о другой одежде из кожи, то вся она также будет актуальна. В этом сезоне дизайнеры буквально слагают оды коже: знаменитые модные дома представили коллекции, в которых из этого материала изготовлена примерно четверть всей одежды.

Длинные перчатки

Перчатки стали ключевым аксессуаром не только во время Парижской недели моды, но и на модных показах в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Длинные перчатки, которые «пылились» на полках не менее 40 лет (предыдущий пик моды на этот аксессуар наблюдался в середине 1970-х), оказались универсальным решением, чтобы добавить интерес образу. Дизайнеры дополнили ими всё что можно — от вечерних платьев до классических комплектов. Сочетание перчаток с более современным образом — это как раз то, что нужно в холодную пору года. Не говоря уж о карантине.

Одежда из латекса

Достойным конкурентом кожи в наступающем сезоне стал провокационный латекс, который никогда не был в мейнстриме. Между тем глянцевому блеску этого материала дизайнеры ведущих модных домов прогнозируют яркое будущее: во время показов осень-зима 2020/2021 латекс представили во всех возможных цветах — от чёрного до ярко-красного, а применяют его в плащах, пальто, эпатажных тотал-луках и обуви. В общем, если раньше латекс ассоциировался исключительно с образом субкультур и как часть эксцентрического имиджа, то этой осенью с ним могут экспериментировать все.