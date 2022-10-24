Хитрость стоимостью в жизнь. Обогреватели из глиняных горшков могут быть смертельно опасны

Видео лайфхака стало вирусным в TikTok и теперь сотни людей гуглят, где купить и как сделать самому эти мини-обогреватели.

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Видео миниатюрного обогревателя из терракотовых глиняных цветочных горшков стало вирусным в TikTok. Миллионы просмотров и запросов в поисковиках свидетельствуют о том, что многим интересно, как сделать обогреватели для дома из подручных средств. Однако ученые предупреждают, что подобный способ обогреть жилье может оказаться опасным для жизни, пишет Daily Mail.

В нынешних реалиях, когда энергетическая система Украины то и дело подвергается ракетным ударам со стороны российской армии, а украинцев пугают сложной зимой и отсутствием электричества, подобные миниатюрные обогреватели кажутся неплохим выходом. Они не требуют электричества и их легко сделать самому из подручных материалов. Однако ученые предупреждают, что подобный способ обогреть квартиру может быть опасен для жизни.

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Впервые видео обогревателя из глиняного горшка появилось в TikTok еще в начале прошлого года. Его вновь подхватили недавно и тут же сделали одним из способов согреться и попутно сэкономить на счетах за отопление. Оно и понятно, для сооружения подобного обогревателя потребуется минимальное количество затрат на глиняные горшки и свечи. Но эксперты лондонской пожарной бригады предупреждают, что подобные способы согреться могут нанести вред организму и в целом угрожают жизни.

По словам помощника комиссара бригады Чарли Пагсли, свечи сами по себе являются одной из наиболее распространенных причин пожаров, а потому их стоит использовать лишь для прямого назначения.

Пожарные понимают, что в связи с ростом стоимости жизни и энергетическими проблемами подобные лайфхаки кажутся хорошим выходом из ситуации, но, увы, это не совсем так. Вот почему этого не стоит делать:

Во-первых, терракотовые цветочные горшки делают из обожженной глины, это позволяет влаге легко проходить и защищает корни растений от гниения. Однако это также означает, что в глине могут остаться карманы влаги, даже если визуально она выглядит сухой. В результате нагрева свечами эта влага начнет быстро испаряться, и газы вырвутся наружу сквозь глину, инициируя взрыв цветочного горшка.

Во-вторых, свечи сами по себе представляют опасность, а в случае взрыва горшка, огонь может перекинуться на другие легковоспламеняющиеся предметы. В результате обогрев жилья может закончиться пожаром.

В-третьих, свечи производят сажу, особенно при отсутствии постоянного потока кислорода. При вдыхании сажа оседает глубоко в легких и оказывает на организм приблизительно такое же воздействие, как при пассивном курении.

В-четвертых, парафиновые свечи выделяют небольшое количество токсичных химических веществ (толуол и бензол), которые увеличивают риск развития рака легких. Одна свеча вряд ли нанесет существенный вред организму, однако использование подобных обогревателей в плохо проветриваемом помещении может существенно навредить здоровью.

Ранее Фокус писал о том, как согреться в холодное время — несколько действенных советов.