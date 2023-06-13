Смертельное охлаждение. Ученые раскритиковали новый способ защиты от жары

Новый лайфхак из соцсетей предполагает, что замороженное полотенце может помочь охладить помещение — исследователи настроены скептически.

Related video

Лето полноценно вступило в свои права, а значит температура на термометрах неумолимо поползла вверх. В условиях растущего глобального потепления, жара обрушивается на жителей большинства стран, а потому люди то и дело придумывают все новые способы спастись от нее, пишет Daily Mail.

В этом году в трендах TikTok поселился новый лайфхак: пользователи советуют использовать мокрое замороженное полотенце в качестве эффективного способа охладить помещение. Предполагается, что он подойдет тем, у кого нет кондиционера.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Итак, в рекомендациях говорится, что необходимо взять полотенце, смочить его прохладной водой, а затем заморозить. Далее замерзшее полотенце следует положить на вентилятор — предполагается, что таким образом вы сможете охладить свою квартиру. Все бы ничего, и воздух в действительности может стать немного прохладнее, но ученые предупреждают — это может быть чрезвычайно опасно.

По словам инженера по безопасности продукции в Electrical Safety First, Джузеппе Каланна, вода и электричество — это всегда не лучшая идея. Важно помнить, что две эти вещи несовместимы и могут даже привести к летальному исходу. Во-первых, вода с замороженного полотенца может попасть на вилку или розетку, что может привести к замыканию. Во-вторых, подобный способ охлаждения повышает риск поражения электрическим током.

Несмотря на то, что лайфхак становится все более популярным — видео уже стало вирусным, а многие пользователи уже написали, что это действительно работает. Исследователи обеспокоены, что подобные попытки охладить воздух в помещении в действительности могут привести к росту поражения электрическим током и коротких замыканий.

Именно поэтому Каланн с коллегами призывают людей образумиться и не использовать данный метод для охлаждения помещений. Эксперты напоминают, что размещение замороженного полотенца на включенном в сеть вентиляторе может дестабилизировать устройство и привести к его падении — в лучшем случае, устройство просто сломается.

Исследователи отмечают, что самый большой риск исходит от полотенца, которое в конечном итоге оттаивает и становится просто мокрым. Каланн также предупреждает, что не стоит оставлять включенный вентилятор работающим на ночь — если ваше устройство выйдет из строя, пока вы спите, это может привести не опасным последствиям.

Ранее Фокус писал о том, что обогреватели из глиняных горшков могут быть смертельно опасны.