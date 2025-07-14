Мікробіолог розповів, як часто потрібно прати постільну білизну

Прання постільної білизни — одна з найвідкладніших домашніх справ, з огляду на те, скільки часу йде на це завдання. Але мікробіологи рекомендують переглянути свої звички, і почати міняти постільну білизну регулярно.

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Професор клінічної мікробіології в Університеті Лестера Прімроуз Фрістоун каже, що необхідно прати простирадла і наволочки щонайменше один раз на тиждень. Але для тих, хто останнім часом сильно пітнів, хворів або звик спати з домашніми тваринами, рекомендують влаштовувати велике прання ще частіше, пише Daily Mail.

Річ у тім, що під час прання з білизни видаляються піт, жир, алергени, омертвілі клітини шкіри. Весь цей "букет2 може викликати інфекції, алергію, а також неприємні запахи.

"Ми найчастіше стежимо за тим, скільки годин ми спимо, але якість нашого середовища для сну також має важливе значення. Регулярне прання видаляє біологічний суп із поту, шкіри, пилу і мікробів, що допомагає знизити алергічні реакції, запобігти інфекціям і позбутися неприємних запахів", — каже Фрістоун.

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Щоночі люди скидають тисячі ороговілих клітин шкіри, виділяють жир із сальних залоз, а також втрачають 1/2 літра рідини з потом, навіть після душу прямо перед сном. Усе це сприяє розмноженню організмів, досить маленьких, щоб вони залишалися невидимими для неозброєного ока.

Мільйони таких мікробів мешкають на нашій шкірі, і багато з них залишаються на простирадлах, подушках, ковдрах. Поступове накопичення таких бактерій може збільшувати ризик акне, екземи, свербежу та астми.

Вчений каже, що простирадла і наволочки необхідно прати один раз на тиждень за температури 60°C або вище з пральним порошком, щоб знищити бактерії.

Крім цього, в самих подушках було виявлено такі види грибків, як Aspergillus fumigatus, які можуть спричиняти серйозні інфекції легенів, особливо у людей з ослабленим імунітетом. Інший грибок Candida albicans небезпечний інфекціями сечовивідних шляхів, а також генітальними інфекціями, і може зберігатися на тканинах до місяця.

Також протягом дня наше волосся і тіло збирають пил і пилок, які також можуть переноситися на постільну білизну, спричиняючи алергію та ускладнюючи дихання.

Але якщо ви спите з домашньою твариною, вам слід прати постільну білизну і наволочки ще частіше — кожні 3-4 дні.

"Тварини приносять на ваші простирадла і ковдри шерсть, лупу, бруд, а іноді й сліди фекалій, що збільшує частоту їхнього прання", — підкреслює експерт.

За словами професора Фрістоуна, частіше прати слід не тільки простирадла і наволочки.

Матраци слід знімати і пилососити щотижня, ковдри прати кожні три-чотири місяці, а самі подушки прати і сушити кожні 4-6 місяців. Подушки також слід заморожувати у відповідній морозильній камері щонайменше вісім годин, щоб знищити пилових кліщів, які ховаються всередині.

Нагадаємо, чому старі рушники сушать краще за нові, а кондиціонер їм лише шкодить. Багато хто помічав, що старі рушники насправді справляються зі своїм завданням набагато краще, ніж нові. Ба більше, вчені настійно радять не прати рушники з кондиціонером для білизни, і на те є причина.