Якщо ви спите у позі "тиранозавра", маємо для вас погані новини

Сон на ліжку
Лікарі радять уважно ставитися до сну | Фото: Freepik

Поколювання в пальцях, оніміння рук та скутість плечей, які багато хто з нас списує на "поганий сон", можуть бути небезпечним сигналом. Експерти пояснюють, коли варто бити на сполох.

Лікарі б’ють на сполох: звичка спати зі зігнутими, притиснутими до грудей руками, яку в соцмережах прозвали "позою тиранозавра", з часом здатна спричинити серйозне й довготривале пошкодження нервів, подібне до тунельного синдрому, якщо ігнорувати симптоми.

Доктор Радж Дасгупта, фахівець зі сну, пояснив HuffPost, чому ця поза небезпечна.

"Коли ви спите зі зігнутими й підібраними руками, ви можете чинити тиск на нерви у ваших ліктях або зап'ястках. Це, своєю чергою, уповільнює кровотік і викликає відчуття оніміння або поколювання, і може призводити до напруги й болю в плечах", — стверджує він.

Сон на ліжку
Постійне згинання ліктя створює тиск на нерви
Фото: Getty Images

Доктор Метью Беннетт, сертифікований ортопед-хірург, підтверджує, що постійне згинання ліктя створює тиск на нерви, що проходять через вузькі канали.

Сигнали, які не можна ігнорувати

Серед тривожних симптомів — прострілюючий біль, проблеми із захопленням предметів або, наприклад, часте падіння телефону з рук.

Клінічний психолог Жудіт Мерайо Барредо розповіла про пацієнтку з хронічним безсонням і тривогою, яка регулярно прокидалася зі стиснутими руками та м’язовою напругою, попри достатню кількість годин сну. Зміна пози уві сні, досягнута за допомогою релаксаційних технік і зміни спального середовища, стала однією з перших ознак того, що "тіло знову вчиться почуватися в безпеці".

Поради від знавців

  • Для тих, хто спить на боці. Слід обіймати велику подушку або покласти невелику подушку чи згорнутий рушник між руками та грудьми, щоб запобігти повному згортанню.
  • Для тих, хто спить на спині. Руки повинні лежати рівно з боків або на подушці біля стегон. Важливо, щоб вони не були засунуті під тіло чи подушку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.