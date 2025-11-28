Якщо ви спите у позі "тиранозавра", маємо для вас погані новини

Поколювання в пальцях, оніміння рук та скутість плечей, які багато хто з нас списує на "поганий сон", можуть бути небезпечним сигналом. Експерти пояснюють, коли варто бити на сполох.

Лікарі б’ють на сполох: звичка спати зі зігнутими, притиснутими до грудей руками, яку в соцмережах прозвали "позою тиранозавра", з часом здатна спричинити серйозне й довготривале пошкодження нервів, подібне до тунельного синдрому, якщо ігнорувати симптоми.

Доктор Радж Дасгупта, фахівець зі сну, пояснив HuffPost, чому ця поза небезпечна.

"Коли ви спите зі зігнутими й підібраними руками, ви можете чинити тиск на нерви у ваших ліктях або зап'ястках. Це, своєю чергою, уповільнює кровотік і викликає відчуття оніміння або поколювання, і може призводити до напруги й болю в плечах", — стверджує він.

Постійне згинання ліктя створює тиск на нерви Фото: Getty Images

Доктор Метью Беннетт, сертифікований ортопед-хірург, підтверджує, що постійне згинання ліктя створює тиск на нерви, що проходять через вузькі канали.

Сигнали, які не можна ігнорувати

Серед тривожних симптомів — прострілюючий біль, проблеми із захопленням предметів або, наприклад, часте падіння телефону з рук.

Клінічний психолог Жудіт Мерайо Барредо розповіла про пацієнтку з хронічним безсонням і тривогою, яка регулярно прокидалася зі стиснутими руками та м’язовою напругою, попри достатню кількість годин сну. Зміна пози уві сні, досягнута за допомогою релаксаційних технік і зміни спального середовища, стала однією з перших ознак того, що "тіло знову вчиться почуватися в безпеці".

Поради від знавців

Для тих, хто спить на боці. Слід обіймати велику подушку або покласти невелику подушку чи згорнутий рушник між руками та грудьми, щоб запобігти повному згортанню.

Для тих, хто спить на спині. Руки повинні лежати рівно з боків або на подушці біля стегон. Важливо, щоб вони не були засунуті під тіло чи подушку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.