Яка звичка перед сном призводить до фатальних наслідків? Ми всі це робимо

Штучне освітлення може бути небезпечним для здоров’я — до такого висновку дійшли вчені, які вивчили вплив нічного світла на майже 89 тисяч дорослих старше 40 років. Учасники протягом тижня носили спеціальні сенсори, що фіксували рівень освітленості з 00:30 до 6:00.

Нові дані дослідження, опублікованого в журналі JAMA Network Open, свідчать: навіть слабке штучне світло вночі може значно збільшувати ризик серцевих захворювань. Науковці виявили, що люди, які регулярно сплять при освітленні, частіше стикаються з серцевою недостатністю, інфарктами та інсультами.

Після аналізу майже десятирічних спостережень науковці розподілили людей за рівнем впливу нічного світла та порівняли їхні показники здоров’я. З’ясувалося, що в учасників із найбільшим рівнем нічного освітлення ризики розвитку серцево-судинних недуг були найвищими. Такі люди мали на 56% більшу ймовірність серцевої недостатності, аналогічно зростав ризик серцевого нападу, а ймовірність інсульту підвищувалась до 30%.

Фахівці пояснюють: головна причина — порушення природного циклу сну та неспання.

Важливість сну

Сертифікований кардіолог медичного центру Університету Чикаго Джеремі Слівнік наголосив, що порушення внутрішнього годинника організму часто призводить до проблем із серцем. За його словами, дослідження лише підтверджує те, що лікарі спостерігають на практиці. Він зауважив, що яскраве світло вночі "може обманювати мозок, створюючи враження, ніби триває день, і це збиває природні біоритми".

Жінки можуть бути більш чутливими до штучного освітлення вночі Фото: Pixels

Дослідження також показало, що жінки можуть бути більш чутливими до штучного освітлення вночі.

Що робити?

Фахівці наголошують: до появи нових досліджень найкраща стратегія — мінімізувати вплив світла в темний період доби.

"Наше суспільство недооцінює важливість якісного сну. А чим здоровіший ваш сон, тим менший ризик серцевих хвороб", — зазначив професор Єльської медичної школи, доктор Ехімен Анені.

Лікарі радять дорослим спати 7–9 годин, лягати та прокидатися в один і той самий час і уникати яскравих екранів перед сном. Також рекомендують вимикати зайве освітлення та використовувати щільні штори.

