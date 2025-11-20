Какая привычка перед сном приводит к фатальным последствиям? Мы все это делаем

Искусственное освещение может быть опасным для здоровья — к такому выводу пришли ученые, которые изучили влияние ночного света на почти 89 тысяч взрослых старше 40 лет. Участники в течение недели носили специальные сенсоры, фиксировавшие уровень освещенности с 00:30 до 6:00.

Новые данные исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, свидетельствуют: даже слабый искусственный свет ночью может значительно увеличивать риск сердечных заболеваний. Ученые обнаружили, что люди, которые регулярно спят при освещении, чаще сталкиваются с сердечной недостаточностью, инфарктами и инсультами.

После анализа почти десятилетних наблюдений ученые распределили людей по уровню воздействия ночного света и сравнили их показатели здоровья. Выяснилось, что у участников с наибольшим уровнем ночного освещения риски развития сердечно-сосудистых недугов были самыми высокими. Такие люди имели на 56% большую вероятность сердечной недостаточности, аналогично возрастал риск сердечного приступа, а вероятность инсульта повышалась до 30%.

Специалисты объясняют: главная причина — нарушение естественного цикла сна и бодрствования.

Важность сна

Сертифицированный кардиолог медицинского центра Университета Чикаго Джереми Сливник отметил, что нарушение внутренних часов организма часто приводит к проблемам с сердцем. По его словам, исследование лишь подтверждает то, что врачи наблюдают на практике. Он отметил, что яркий свет ночью "может обманывать мозг, создавая впечатление, будто продолжается день, и это сбивает естественные биоритмы".

Исследование также показало, что женщины могут быть более чувствительными к искусственному освещению ночью.

Что делать?

Специалисты отмечают: до появления новых исследований лучшая стратегия — минимизировать влияние света в темное время суток.

"Наше общество недооценивает важность качественного сна. А чем здоровее ваш сон, тем меньше риск сердечных болезней", — отметил профессор Йельской медицинской школы, доктор Эхимен Анени.

Врачи советуют взрослым спать 7-9 часов, ложиться и просыпаться в одно и то же время и избегать ярких экранов перед сном. Также рекомендуют выключать лишнее освещение и использовать плотные шторы.

