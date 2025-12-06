Це треба зробити до кінця року: японське правило "осодзі", щоб повернути щастя

Наприкінці року японці проводять особливий ритуал прибирання, який має глибоке культурне та духовне значення. Ця багатовікова традиція поєднує практичність із підготовкою до свята.

Останні тижні року зазвичай дуже насичені. Для тих, хто хоче почати відлік із чистого аркуша, — варто поцікавитися японською традицією "осодзі" — генеральним прибиранням перед Новим роком. У публікації Make It авторка Керолайн Болонья пише, як це працює.

За словами Юмі Нагасави, директорки освітніх програм Японського товариства, "осодзі" дослівно перекладається як "велике прибирання" перед святкуванням Нового року.

"Для багатьох осодзі — це світська традиція, просто наведення порядку перед святами та сімейними зустрічами. Але для деяких — це щорічний ритуал із духовним підтекстом", — розповіла Кейтлін Угорець, викладачка та редакторка інституту релігії та культури Нандзан.

Перед Новим роком потрібно ретельно прибрати вдома Фото: Pexels

Відома експертка з прибирання Марі Кондо присвятила цілий розділ "осодзі" у своїй новій книзі "Лист із Японії". За її словами, таке прибирання схоже на весняне очищення дому, але має іншу мету.

"Осодзі проводять наприкінці року, адже це не лише можливість поміркувати про минулі дванадцять місяців, а й спосіб підготуватися до прибуття Тосігамі-сама — божества, яке приходить на Новий рік, щоб принести щастя", — пояснила Кондо у коментарі для HuffPost.

Коріння традиції

Цій традицій вже понад тисячу років тому. Більшість експертів відстежують подібні практики в історичному періоді Хейан (794–1185 роки), хоча деякі вважають, що вона може бути ще давнішою — з періоду Асука (592–710 роки).

"Спочатку то був ритуал очищення, який практикували при імператорському дворі для захисту від зла та запрошення удачі", — розповіла Міюкі Сеґучі, консультантка з подорожей Японією та ведуча подкасту Japan Experts.

Оскільки імператора вважали політичним і духовним втіленням Японії, очищення імператорського палацу мало захистити всю країну. Слуги витрачали тижні на прибирання палацу бамбуковими мітлами, а після завершення святкували з моті та саке.

До періоду Едо (1603–1868 роки) практика поширилася й на звичайні домогосподарства.

Сучасне значення

Сьогодні ця традиція залишається важливою частиною передноворічних приготувань. Храми та святилища проводять своє велике щорічне прибирання приблизно 13 грудня.

Для багатьох японців "осодзі" та інші сезонні ритуали роблять грудень одним із найнапруженіших місяців року, оскільки це підготовка до найважливішого свята в країні — Осьоґацу, або японського Нового року.

Марі Кондо заохочує людей спробувати цю практику у зручний спосіб. Навіть прибирання однієї невеликої зони з почуттям вдячності за минулий рік — це знак вдячності своєму дому та прекрасна можливість для саморефлексії.

