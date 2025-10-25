Ця скандинавська звичка стала запорукою щастя, — погані думки у мить зникають

Зі скороченням світлового дня та зниженням температури повітря багато хто не має бажання виходити на вулицю. Однак гуляти необхідно! Зокрема, у Норвегії побутує вкорінена культурна практика, більш відома як "Friluftsliv" (або "життя на свіжому повітрі"), що допомагає скандинавам зберігати фізичне та ментальне здоров’я протягом усього року.

Фахівчиня із психології Карі Лейбовіц, клінічна психологиня Інга Джентайл з Осло, а також професорка Хельга Сінневог Льоволл пояснюють, як ця філософія може стати потужною зброєю проти стресу та зимової меланхолії. Своїми думками експертки поділилися у розмові з Make It.

Що таке Friluftsliv?

Концепцію Friluftsliv вперше сформулював норвезький драматург Генрік Ібсен, вона буквально означає "життя на відкритому повітрі". Як пояснюють фахівці, це цілісний підхід, інтегрований у повсякденність.

Карі Лейбовіц, фахівчиня із психології, яка досліджує менталітет у Норвегії, описує це як постійний зв’язок із природою. "Це не те, що робиться час від часу, а частина вашого життя", — пояснює Лейбовіц.

Свіже повітря чудово впливає на наш ментальний стан Фото: Getty

Ця практика настільки важлива, що в Норвегії існують окремі курси та університетські спеціальності, присвячені Friluftsliv. Професорка Хельга Сінневог Льоволл зазначає, що ця ідеологія глибоко відображає культурні цінності норвежців, зокрема принцип, що "природа належить усім".

Клінічний психолог Інга Джентайл з Осло підтверджує: час, проведений на природі, має значні переваги для психічного та фізичного здоров'я, насамперед у боротьбі зі стресом. "Перебування на природі знижує активацію відділу нервової системи, що контролює реакцію "бий або біжи", і натомість задіює парасимпатичну нервову систему, яка нас заспокоює", — говорить Джентайл.

Така практика допомагає знизити частоту серцевих скорочень і зменшити рівень гормонів стресу. Крім того, це ефективний спосіб впоратися із зимовою меланхолією.

"Багато хто почувається пригніченим взимку. Ми знаємо, що свіже повітря, зв'язок із природою та рух — усі три є природними антидепресантами. Якщо ви практикуєте Friluftsliv у холодну пору року, це може стати справжнім антидотом проти зимової нудьги", — зазначає Карі Лейбовіц.

У Норвегії є університетські спеціальності, присвячені Friluftsliv Фото: Getty

Якщо ви живете не у Норвегії, експерти пропонують прості кроки для інтеграції цієї філософії у життя:

Почніть з малого

"Ви можете знизити планку, — радить Лейбовіц. — Не обов'язково починати з кемпінгу в холодну погоду чи довгих походів. Почніть з вечірньої прогулянки після роботи або ранкової прогулянки, щоб розпочати свій день".

Природа у широкому розумінні

"Природа — це не завжди дика місцевість. Це парк, дерево, спостереження за птахами, — каже Інга Джентайл. — Якщо ви сидите на вулиці з ковдрою і чашкою гарячої кави — це також вважається Friluftsliv".

Одягайтеся правильно

Немає поганої погоди, є поганий одяг. Основа успіху норвежців полягає в тому, що вони не дозволяють прогнозу погоди тримати їх у приміщенні.

Хельга Сінневог Льоволл пояснює: "Ми не можемо чекати сонця. Норвежці кажуть: "Немає такого поняття, як погана погода, є поганий одяг". Одягніть себе [і дітей] належним чином, і ви зможете залишатися на вулиці під дощем без проблем".

Цінуйте повільний темп

Замість того щоб сумувати за яскравим літом, варто прийняти "повільний темп" осені та зими.

"Це так приємно — мати контраст сезонів. Треба зустрічати осінь та зиму з відкритими думками й цінувати повільніший темп", — підсумовує Льоволл.

