Эта скандинавская привычка стала залогом счастья, — плохие мысли мигом исчезают

С сокращением светового дня и снижением температуры воздуха у многих из нас нет желания выходить на улицу. Однако гулять необходимо! В частности, в Норвегии бытует укоренившаяся культурная практика, более известная как "Friluftsliv" (или "жизнь на свежем воздухе"), которая помогает скандинавам сохранять физическое и ментальное здоровье в течение всего года.

Специалист по психологии Кари Лейбовиц, клинический психолог Инга Джентайл из Осло, а также профессор Хельга Синневог Льоволл объясняют, как эта философия может стать мощным оружием против стресса и зимней меланхолии. Своими мыслями эксперты поделились в разговоре с Make It.

Что такое Friluftsliv?

Концепцию Friluftsliv впервые сформулировал норвежский драматург Генрик Ибсен, она буквально означает "жизнь на открытом воздухе". Как объясняют специалисты, это целостный подход, интегрированный в повседневность.

Кари Лейбовиц, специалист по психологии, которая исследует менталитет в Норвегии, описывает это как постоянную связь с природой. "Это не то, что делается время от времени, а часть вашей жизни", — объясняет Лейбовиц.

Відео дня

Свежий воздух прекрасно влияет на наше ментальное состояние Фото: Getty

Эта практика настолько важна, что в Норвегии существуют отдельные курсы и университетские специальности, посвященные Friluftsliv. Профессор Хельга Синневог Льоволл отмечает, что эта идеология глубоко отражает культурные ценности норвежцев, в частности принцип, что "природа принадлежит всем".

Клинический психолог Инга Джентайл из Осло подтверждает: время, проведённое на природе, имеет значительные преимущества для психического и физического здоровья, прежде всего в борьбе со стрессом. "Пребывание на природе снижает активацию отдела нервной системы, контролирующего реакцию "бей или беги", и вместо этого задействует парасимпатическую нервную систему, которая нас успокаивает", — говорит Джентайл.

Такая практика помогает снизить частоту сердечных сокращений и уменьшить уровень гормонов стресса. Кроме того, это эффективный способ справиться с зимней меланхолией.

"Многие чувствуют себя подавленными зимой. Мы знаем, что свежий воздух, связь с природой и движение — все три являются естественными антидепрессантами. Если вы практикуете Friluftsliv в холодное время года, это может стать настоящим антидотом против зимней хандры", — отмечает Кари Лейбовиц.

В Норвегии есть университетские специальности, посвященные Friluftsliv Фото: Getty

Если вы живете не в Норвегии, эксперты предлагают простые шаги для интеграции этой философии в жизнь:

Начните с малого

"Вы можете снизить планку, — советует Лейбовиц, — Не обязательно начинать с кемпинга в холодную погоду или долгих походов. Начните с вечерней прогулки после работы или утренней прогулки, чтобы начать свой день".

Природа в широком смысле слова

"Природа — это не всегда дикая местность. Это парк, дерево, наблюдение за птицами, — говорит Инга Джентайл, — Если вы сидите на улице с одеялом и чашкой горячего кофе — это также считается Friluftsliv".

Одевайтесь правильно

Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Основа успеха норвежцев заключается в том, что они не позволяют прогнозу погоды держать их в помещении.

Хельга Синневог Льоволл объясняет: "Мы не можем ждать солнца. Норвежцы говорят: "Нет такого понятия, как плохая погода, есть плохая одежда". Оденьте себя [и детей] должным образом, и вы сможете оставаться на улице под дождем без проблем".

Цените медленный темп

Вместо того чтобы грустить по яркому лету, стоит принять "медленный темп" осени и зимы.

"Это так приятно — иметь контраст сезонов. Надо встречать осень и зиму с открытыми мыслями и ценить более медленный темп", — резюмирует Леволл.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

66-летняя мама из Калифорнии, США, тратит 5000 долларов ежемесячно на содержание взрослой дочери, которая вернулась жить домой. Чтобы иметь такую возможность, они с мужем отказались от отпусков и отложили выход на пенсию.

Счастливый брак и любимая работа: как использовать душевное опустошение с пользой для себя.

Учась в колледже, Сахил Блум обратился к богатейшим людям за советом относительно карьеры. Так он, бейсболист из Стэнфорда, оказался в сфере инвестиций. Мужчина думал, что деньги принесут ему счастье, но нет.