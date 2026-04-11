Психолог описала партнера, от которого стоит убегать

Есть несколько тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание в людях, с которыми вы ходите на свидания, чтобы потом не "обжечься".

Последовательность — это ключ, говорит Сабрина Романофф, психолог из Нью-Йорка и эксперт по отношениям для приложения для знакомств. Об этом пишет CNBC.

"Почти каждый может создать этот фасад идеального партнера в течение первого месяца свиданий", — говорит она.

Но тот, кто действительно стоит вашего времени, будет продолжать проявлять свою заинтересованность еще долго после того, как вы встретились. Впрочем, есть и тревожные сигналы, на которые стоит обратить внимание.

1. Они "исчезают"

Когда вы только начинаете встречаться с кем-то, вы хотите чувствовать медленный и стабильный поток внимания от них, говорит Романофф.

Відео дня

Если же они сначала уделяют вам много внимания во время свиданий и между ними, а потом перестают, это тревожный сигнал.

"Это показывает вам, что вы не являетесь приоритетом для этого человека", — говорит Романофф.

Следите за тем, чтобы кто-то не использовал слово "занят" как оправдание, потому что даже "самые занятые люди в конце концов находят время для того, что для них важно".

2. Они обвиняют своих бывших

Есть определенные фразы, на которые следует обратить внимание, когда потенциальный партнер обсуждает прошлые отношения.

"Если они описывают своего бывшего как сумасшедшего, токсичного или полностью неуверенного в себе, — говорит Романофф, — это свидетельствует о недостатке рефлексии, ответственности и собственной роли в динамике".

Вместо этого вам нужен кто-то, кто может признать, что в их прошлых отношениях были проблемы, и взять на себя ответственность за свою роль в них.

Есть определенные фразы, на которые следует обратить внимание, когда потенциальный партнер обсуждает прошлые отношения Фото: Unsplash

3. Дают большие обещания на ранних этапах

На первых нескольких свиданиях потенциальный партнер не должен спрашивать, что он может для вас сделать на день рождения, планировать большой отпуск с вами или говорить о том, как сильно его мама вас любит. Романофф называет это "фальшивым отношением к будущему".

Создавая фантазию о вашем будущем, "они создают это очень ложное ощущение связи и близости", часто для того, чтобы ускорить физическую близость.

4. Они грубые

Само собой разумеется, что если кто-то ведет себя жестоко, унижает вас или игнорирует ваши границы, это "красный флажок".

Если, когда вы поднимаете этот вопрос, они говорят что-то вроде "ты слишком чувствителен" или "я просто честный" и не берут на себя ответственность за то, что причинили вам боль, это ещё один серьёзный "красный флажок", говорит Романофф. Это означает, что они не собираются воспринимать ваши желания и потребности серьезно и будут ожидать только того, что вы будете подстраиваться под их.

"Я думаю, что доброта — одна из важнейших черт, которые мы можем иметь в наших партнерах. потому что мир жесток, и вам нужен человек рядом, которому вы можете действительно доверять", — говорит психолог.

Вам нужен человек рядом, которому вы можете действительно доверять Фото: Pixels

5. Игнорирование

Человек, с которым вы встречаетесь, должен создавать вам ощущение безопасности и комфорта. Если же вместо этого они заставляют вас чувствовать, что вы должны постоянно выступать, чтобы удерживать их внимание, это "красный флажок".

Это может проявляться по-разному. Они могут разговаривать по телефону, когда вы разговариваете, давая понять, что вы не являетесь их главным приоритетом. Они могут потратить несколько дней, чтобы написать вам ответ, заставляя вас ждать.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская актриса Елена Светлицкая отреагировала на слухи об отношениях с актером и 14-м "главным холостяком страны" Тарасом Цимбалюком.

На вашу карьеру могут влиять и черты характера человека, с которым вы находитесь в отношениях.

Люди в счастливых отношениях делают эти 7 вещей по утрам.