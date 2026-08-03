Украинка рассказала о сбежавшем с свидания парне из-за цен на бутерброд в кафе

Украинская блоггерша Валерия поделилась в TikTok историей о неудачном свидании, из которого ее спутник просто сбежал из-за слишком дорогой еды. Парня возмутила цена бутерброда за 438 гривен, после чего он отказался заказывать что-нибудь и оставил девушку одну в заведении.

По словам девушки с ником @prosto_valeria7, она пыталась спасти ситуацию и даже предложила заплатить за парня, чтобы не есть в одиночестве. Однако спутник категорически отказался, заявив, что подобные цены неоправданно высоки, после чего просто встал и ушел. Девушка призналась, что эта ситуация очень оскорбила и полностью испортила настроение, ведь вместо романтической встречи она осталась в кафе сама.

Реакция соцсетей

Видео быстро собрало множество просмотров и вызвало бурные споры в комментариях. Мнения пользователей разделились.

Вина девушки и ее поведения: "Ну, на первом свидании вам не стоило так себя вести. А после вашей фразы "все, ты мне сопсовал настрой!" я бы тоже вышел…";

Финансовый испуг: "Блин, да он понял: если только бутер за 400 грн, то что будет дальше?", "Он убегал не от тебя, а от цен в меню, не обижайся", "Ну реально дорого";

Оценка способности парня: "У него не было денег, но он понял, что тебя не потянет, и пошел себе";

Поддержка девушки и юмор: "Хорошая, красивая девочка. Пацаны, что с вами?", "Блин, так мала оплачивает — надо было все меню заказать!".

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Психологиня описала партнера, от которого следует убегать. По ее словам, есть несколько тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание в людях, с которыми вы ходите на свидание, чтобы потом не "обжечься".

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