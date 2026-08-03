"Спасает от жары": киевский блогер вырастил футболку из семян чиа (видео)

Киевский блогер Артем Модничает креативно подошел к выживанию в летнюю жару. Когда на улице снова за 30 градусов, парня охлаждает особая одежда.

В Instagram блогер показал, как из семян чиа сделал футболку, помогающую легче пережить жару.

Блогер вырастил футболку из семян чиа

"Я вырастил футболку из семян чиа, которая идеально спасает от жары. Температура на дворе снова за 30, так что делаем из этого лимона фэшн-лимонад", — начал Артем.

Сначала он сшил каркас для семян. Кроев из мешка, в котором хранили кофейные зерна. Все края деталей будущей футболки блогер обработал лентой, чтобы не посыпались.

"Потом по краям нашиваем змейку-застежку, чтобы потом соединить все детали в полноценную футболку. Далее замачиваем в воде семена чиа и щедро намазываем на детали футболки, поливая водой в течение недели. Готовые детали соединяем уже на себе. Потому что только так можно одеть на себя этот арт-объект. Берем с собой поливанку и идем модничать", — отметил блогер.

Відео дня

За счет влажности в такой фэшн-футболке достаточно прохладно, говорит Артем.

Блогер вырастил футболку из семян чиа

Реакция сети

В комментариях люди выразили восторг от креативной идеи блогера:

"Человек-газон! Это же надо такое придумать!"

"Запатентуйте это изделие. Это крутая идея".

"И что эта идея еще не на мировых подиумах? Вот они тормоза! Продайте им ее".

"Вау вот это я понимаю из органических материалов".

"Еще и микрогрин можно поесть по дороге".

"Главное с козлами не общаться. Что в футболке, что без футболки".

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