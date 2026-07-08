Витратив майже 10 років: фермер виростив найбільший часник у світі (фото)

Британський фермер Грем Барратт потрапив до Книги рекордів Гіннеса, адже вразив своїми вміннями та виростив найбільший часник у світі.

Найбільший за розміром та вагою у світі часник виріс у графстві Глостершир на заході Англії. Новий рекорд навіть зафіксувала Книга рекордів Гіннеса.

Місцевий фермер Грем Барратт презентував свій врожай вагою 1,75 кг, а також діаметром 19 см.

Фермер виростив найбільший у світі часник Фото: Скріншот

Також стало відомо, що вирощений британським фермером часник не є тим самим кулінарним, який всі звикли бачити вдома на столах. Натомість рослина фактично є різновидом порею — слоновим часником.

Барратт розповів, що він вирощує слоновий часник майже десять років. Цибулини, які він вирощував, "з року в рік ставали все більшими", і він забирав найбільші зубчики на наступний вегетаційний період. Його рекордний екземпляр був висаджений у вересні 2025 року.

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"Я посадив 37 різних зубчиків і обробив їх партіями по-різному. Йому не приділяли особливої ​​уваги, окрім того, що посадили через чорну мембрану від бур’янів. Це допомогло захистити цибулину від морозу протягом зимових місяців", — сказаав чоловік.

Натомість сам фермер Грем Барратт вже давно спеціалізується на вирощенні рекордно великих овочів та рослин і продемонстрував також свої навички з іншими рослинами: горохом та люфою.

Нагадаємо, що неймовірний кіт на ім’я Тобі став володарем світового рекорду — у нього 28 пальців. Для порівняння: це на 10 більше, ніж у будь-якого іншого кота.

Також українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у спортивній ходьбі на дистанції одна миля. Вона перевершила попереднє досягнення, яке трималося 36 років.