Потратил почти 10 лет: фермер вырастил самый большой чеснок в мире (фото)

Британский фермер Грэм Барратт попал в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку поразил всех своими навыками и вырастил самый большой чеснок в мире.

Самый большой по размеру и весу в мире чеснок вырос в графстве Глостершир на западе Англии. Новый рекорд даже был зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.

Местный фермер Грэм Барратт представил свой урожай весом 1,75 кг и диаметром 19 см.

Фермер вырастил самый большой в мире чеснок Фото: Скриншот

Также стало известно, что чеснок, выращенный британским фермером, не является тем самым кулинарным чесноком, который все привыкли видеть дома на столах. На самом деле это растение — разновидность лука-порея, известная как слоновый чеснок.

Барратт рассказал, что выращивает слоновый чеснок уже почти десять лет. Луковицы, которые он выращивал, "из года в год становились всё больше", и он отбирал самые крупные зубчики на следующий вегетационный период. Его рекордный экземпляр был посажен в сентябре 2025 года.

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"Я посадил 37 разных зубчиков и обрабатывал их партиями по-разному. Ему не уделяли особого внимания, кроме того, что посадили через черную мембрану от сорняков. Это помогло защитить луковицу от мороза в течение зимних месяцев", — сказал мужчина.

А сам фермер Грэм Барратт уже давно специализируется на выращивании рекордно крупных овощей и растений и продемонстрировал свои навыки также в выращивании других растений: гороха и люфы.

Напомним, что необыкновенный кот по имени Тоби стал обладателем мирового рекорда — у него 28 пальцев. Для сравнения: это на 10 больше, чем у любого другого кота.

Кроме того, украинская легкоатлетка Людмила Оляновская установила новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции в одну милю. Она побила предыдущий рекорд, который держался 36 лет.