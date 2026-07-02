36 лет не удавалось побить: украинка установила мировой рекорд в спортивной ходьбе

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская установила новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции одна миля. Она побила предыдущий рекорд, который держался 36 лет.

Об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

33-летняя киевлянка показала исторический результат на турнире "серебряной" серии Континентального тура в австрийском Айзенштадте.

Оляновская выступала на дистанции в одну милю (около 1,6 км) и финишировала первой с результатом 6:10,09 минут. Это время стало новым мировым рекордом в данной дисциплине.

Предыдущий рекорд принадлежал литовской спортсменке Саде Эйдиките, которая в 1990 году в Каунасе показала результат 6:16,72 минуты, выступая за СССР. Украинка превзошла это достижение на шесть секунд.

Людмила Оляновская — заслуженный мастер спорта Украины, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года и серебряный призер чемпионата Европы 2014 года. В феврале 2026 года она также установила мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 метров в спортивной ходьбе.

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Напомним, ранее многократная чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз пожаловалась, что Международная федерация легкой атлетики не признала её личный рекорд — прыжок на 4,87 метра, показанный 6–7 июня.

По словам спортсменки, в World Athletics объяснили это тем, что помост, на котором проходили соревнования в Москве, не имел необходимой сертификации. Кнороз заявила, что Россию "со всех сторон обложили", а также назвала ситуацию с сертификацией странной. Ранее она также жаловалась на отсутствие международных стартов и недостаток конкуренции из-за отстранения российских спортсменов.

Ранее российскую легкоатлетку Екатерину Гулиеву лишили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне после того, как её признали виновной в употреблении допинга. Спортсменка получила четырёхлетнюю дисквалификацию, а все её результаты за период с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года были аннулированы.