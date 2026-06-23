Россиянку лишили медали Олимпиады-2012 из-за допинга: победительницу забега ранее дисквалифицировали

Российская легкоатлетка Екатерина Гулиева лишилась серебряной медали, которую она завоевала на дистанции 800 метров во время летней Олимпиады-2012 в Лондоне. Её признали виновной в употреблении допинга.

Гулиева была дисквалифицирована на четыре года, после чего был произведён перераспределение медалей. Об этом сообщает NV.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета произвёл перераспределение медалей Олимпийских игр 2012 года, которые прошли в Лондоне.

На тех соревнованиях Екатерина Гулиева выступала под фамилией Поистогова. Она финишировала третьей, однако впоследствии её медаль была заменена на серебряную, поскольку победительница забега, ещё одна россиянка Мария Савинова, также была дисквалифицирована за употребление допинга.

В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Гулиевой, признав её виновной в употреблении запрещённых веществ. В связи с этим все её спортивные результаты за период с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года были аннулированы. К ним относятся и результаты на Олимпиаде.

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В 2019 году она вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева и взяла его фамилию. В апреле 2021 года получила право выступать за сборную Турции.

Серебряную медаль по итогам забега получит кенийка Памела Джелимо. Золото ранее досталось Кастер Семени из Южной Африки. Свою бронзовую медаль получит американка Алисия Монтано.

Напомним, что известный российский велосипедист Мамир Сташ был дисквалифицирован дисциплинарным антидопинговым комитетом в РФ за положительный результат допинг-пробы на кокаин и его метаболит.

Кроме того, в РФ выразили возмущение в связи с протестом украинских гимнасток против гимна врага на чемпионате Европы. На юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике украинские спортсменки София Краинская и Варвара Чубарова публично выразили протест во время исполнения гимнов России и Беларуси. Их поступок вызвал нервную реакцию в России.