Росіянку позбавили медалі Олімпіади-2012 через допінг: переможницю забігу раніше дискваліфікували

Російська легкоатлетка Катерина Гулієва втратила свою срібну медаль, яку вона завоювала на дистанції 800 метрів під час літньої Олімпіади-2012 у Лондоні. Її визнали винною у вживанні допінгу.

Гулієва отримала дискваліфікацію на чотири роки, після чого було проведено перерозподіл медалей. Про це повідомляє NV.

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету провела перерозподіл медалей Олімпійських Ігор-2012, які відбулися в Лондоні.

На тих змаганнях Катерина Гулієва виступала під прізвищем Поістогова. Вона фінішувала третьою, однак згодом її медаль була замінена на срібло, адже переможниця забігу, ще одна росіянка Марія Савінова, була також дискваліфікована за вживання допінгу.

У 2024 році Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення у справи Гулієвої, визнавши її винною у вживанні заборонених речовин. Через це усі її спортивні результати у період з 17 липня 2012 року по 20 жовтня 2014 року було анульовано. До цього відносяться і результати на Олімпіаді.

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У 2019 році вона вийшла заміж за турецького легкоатлета азербайджанського походження Раміля Гулієва та взяла його прізвище. У квітні 2021 року отримала право виступати за збірну Туреччини.

Срібну медаль за підсумками забігу отримає кенійка Памела Джелімо. Золото раніше дісталося Кастер Семені з Південної Африки. Свою бронзову ж нагороду отримає американка Алісія Монтано.

Нагадаємо, що відомий російський велосипедист Мамир Сташ був дискваліфікований дисциплінарним антидопінговим комітетом в РФ за позитивний результат допінг-проби на кокаїн та його метаболіт.

Також у РФ обурилися через протест українських гімнасток щодо гімну ворога на ЧЄ. На юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики українські спортсменки Софія Країнська та Варвара Чубарова публічно висловили протест під час звучання гімнів Росії та Білорусі. Їхній вчинок викликав нервову реакцію в Росії.