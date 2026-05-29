"Якесь поле битви": у РФ обурилися через протест українських гімнасток щодо гімну ворога на ЧЄ

На юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики українські спортсменки Софія Країнська та Варвара Чубарова публічно висловили протест під час звучання гімнів Росії та Білорусі. Їхній вчинок викликав нервову реакцію в Росії — зокрема, депутатка Держдуми та колишня олімпійська чемпіонка Світлана Журова заявила, що ситуація нібито "не йде на користь спорту".

У коментарі "ТАСС" росіянка заявила, що Європейський гімнастичний союз, найімовірніше, не застосовуватиме жодних санкцій до українських гімнасток після їхньої реакції на виконання російського та білоруського гімнів під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи у болгарській Варні.

Як пояснила сама ж депутатка, під час нагородження у вправах зі стрічкою, де перемогу здобула росіянка Яна Заїкіна, українка Софія Країнська "демонстративно" вдягнула навушники та закрила обличчя руками, поки лунав гімн РФ. Аналогічно вчинила й Варвара Чубарова під час виконання гімну Білорусі після перемоги білоруської спортсменки Кіри Бабкевич у вправі з м’ячем — гімнастка закрила вуха руками.

Відео дня

Російська посадовиця назвала поведінку українок "демонстративною" та поскаржилася, що організатори турніру навряд чи реагуватимуть на цей випадок. За її словами, формально спортсменки не порушили правил, тому приводів для дисциплінарних рішень немає. Однак Журова звинуватила українських дівчат у створенні "атмосфери конфлікту" на спортивних змаганнях.

Українські гімнастки на ЧЄ в художній гімнастиці продемонстрували протест під час виконання гімнів Росії та Білорусі. Фото: Facebook

Також жінка засмутилася через факт того, що молоде покоління українців продовжить негативно ставитися до Росії й після завершення війни.

"Будь-яка така демонстрація подібних проявів нічого доброго спорту не приносить. Розумію, що самі українські дівчата досить молоді, а змагання створені для того, щоб молодь дружила й мирилася. А тут якесь поле битви", — додала вона.

Варто зауважити, що після інциденту Українська федерація художньої гімнастики публічно підтримала спортсменок та оголосила міжнародну кампанію #CloseYourEyesAndEars. У федерації наголосили, що українці не хочуть "бачити символіку держави-агресора та чути її гімн", поки Росія продовжує війну проти України.

"На жаль, за адміністративними рішеннями та компромісами часто забувають про реальну ціну цієї трагедії. Забувають про сотні загиблих українських спортсменів і тренерів, які вже ніколи не вийдуть на старт. Забувають про тисячі зруйнованих дощенту спортивних шкіл та про мільйони зламаних дитячих доль. Ми тут, щоб не дозволити світові змиритися з цим і забути про цей біль", — йдеться в дописі федерації.

Нагадаємо, що під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики-2026 у Варні українська спортсменка Софія Країнська відмовилася слухати гімн Росії на знак протесту. Вона опустила голову, заплющила очі та вдягнула навушники, та, в цілому, продемонструвала небажання реагувати на російську символіку.

Варто зауважити, що незодовго до цього 18 травня Міжнародна федерація гімнастики дозволила спортсменкам із Росії та Білорусі знову виступати на міжнародних змаганнях із національною символікою — прапором, гімном і формою. А вже 24 травня таке ж рішення ухвалила і Європейська гімнастична федерація.