"Какое-то поле битвы": в РФ возмутились из-за протеста украинских гимнасток во время гимна врага на ЧЕ

На юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике украинские спортсменки София Краинская и Варвара Чубарова публично выразили протест во время звучания гимнов России и Беларуси. Их поступок вызвал нервную реакцию в России — в частности, депутат Госдумы и бывшая олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что ситуация якобы "не идет на пользу спорту".

В комментарии "ТАСС" россиянка заявила, что Европейский гимнастический союз, скорее всего, не будет применять никаких санкций к украинским гимнасткам после их реакции на исполнение российского и белорусского гимнов во время церемонии награждения на чемпионате Европы в болгарской Варне.

Как пояснила сама же депутат, во время награждения в упражнениях с лентой, где победу одержала россиянка Яна Заикина, украинка София Краинская "демонстративно" надела наушники и закрыла лицо руками, пока звучал гимн РФ. Аналогично поступила и Варвара Чубарова во время исполнения гимна Беларуси после победы белорусской спортсменки Киры Бабкевич в упражнении с мячом — гимнастка закрыла уши руками.

Российская чиновница назвала поведение украинок "демонстративным" и пожаловалась, что организаторы турнира вряд ли будут реагировать на этот случай. По ее словам, формально спортсменки не нарушили правил, поэтому поводов для дисциплинарных решений нет. Однако Журова обвинила украинских девушек в создании "атмосферы конфликта" на спортивных соревнованиях.

Украинские гимнастки на ЧЕ в художественной гимнастике продемонстрировали протест во время исполнения гимнов России и Беларуси. Фото: Facebook

Также женщина расстроилась из-за факта того, что молодое поколение украинцев продолжит негативно относиться к России и после завершения войны.

"Любая такая демонстрация подобных проявлений ничего хорошего спорту не приносит. Понимаю, что сами украинские девушки достаточно молодые, а соревнования созданы для того, чтобы молодежь дружила и мирилась. А здесь какое-то поле битвы", — добавила она.

Стоит заметить, что после инцидента Украинская федерация художественной гимнастики публично поддержала спортсменок и объявила международную кампанию #CloseYourEyesAndEars. В федерации отметили, что украинцы не хотят "видеть символику государства-агрессора и слышать его гимн", пока Россия продолжает войну против Украины.

"К сожалению, за административными решениями и компромиссами часто забывают о реальной цене этой трагедии. Забывают о сотнях погибших украинских спортсменов и тренеров, которые уже никогда не выйдут на старт. Забывают о тысячах разрушенных до основания спортивных школ и о миллионах сломанных детских судеб. Мы здесь, чтобы не позволить миру смириться с этим и забыть об этой боли", — говорится в заметке федерации.

Стоит заметить, что незадолго до этого 18 мая Международная федерация гимнастики разрешила спортсменкам из России и Беларуси снова выступать на международных соревнованиях с национальной символикой — флагом, гимном и формой. А уже 24 мая такое же решение приняла и Европейская гимнастическая федерация.