Титулований російський велосипедист попався на вживанні кокаїну: його дискваліфікували

Відомий російський велосипедист Мамир Сташ був дискваліфікований дисциплінарним антидопінговим комітетом в РФ за позитивний результат допінг-проби на кокаїн та його метаболіт.

Мамиру Сташу призначили тримісячну дискваліфікацію, яку він уже відбув, після чого повернувся до змагань. Про це повідомляє видання "РИА Новости"

Стало відомо, що у допінг-пробі спортсмена були знайдені сліди кокаїну. 33-річного спортсмена відсторонили на три місяці з дати винесення рішення — з 12 лютого 2026 року, із зарахуванням тимчасового відсторонення з 14 листопада 2025 року.

Після закінчення дискваліфікації Сташ уже взяв участь у змаганнях "П'ять кілець Москви" та "Золото Ладоги".

Мамир Сташ попався на вживанні наркотиків Фото: російські ЗМІ

Хто такий Мамир Сташ

Мамир Басам Сташ — російський шосейний велосипедист, який з 2012 року виступає в велозмаганнях континентального туру. Мамир Сташ народився 4 травня 1993 року в Майкопі, Республіка Адигея. Активно займатися велоспортом він почав у ранньому дитинстві.

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Сташу 33 роки, він є бронзовим призером чемпіонату Європи 2017 року. На професійному рівні представляв команду "Русвело".

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