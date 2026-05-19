"Це ганьба": Vogue потрапив у скандал через обкладинку з проросійською тенісисткою (фото)

Популярний журнал Vogue опинився у центрі гучного скандалу після виходу цифрової обкладинки травневого випуску 2026 року з білоруською тенісисткою Аріною Соболенко. У соцмережах користувачі масово розкритикували редакцію через вибір спортсменки, яка підтримує режим Олександра Лукашенка та війну Росії проти України.

Нову обкладинку журнал опублікував на своїй офіційній сторінці в Instagram.

У дописі Vogue назвав Соболенко першою ракеткою світу та відзначив її успіхи у спорті й співпрацю з відомими брендами. Також у матеріалі йшлося про емоційний характер тенісистки, її поведінку на корті та непростий шлях до вершини світового рейтингу. Ба більше, для травневої digital-обкладинки журналіст Роберт Гаскелл поспілкувався із Соболенко в Римі про перемоги, поразки, переживання та особисті зміни у її житті й кар’єрі.

Втім, реакція аудиторії виявилася переважно негативною. У коментарях під публікацією користувачі звинуватили Vogue у тому, що журнал вирішив популяризувати спортсменку, яка підтримує війну Росії проти України та режим Лукашенка.

Відео дня

Частина коментаторів назвала вибір редакції "ганьбою" та "брудним рішенням". Інші писали, що не можуть повірити, що Vogue вирішив винести на обкладинку людину, яка підтримує вбивства українців і неодноразово потрапляла у скандали через ставлення до українських спортсменок.

Зокрема, під новою обкладинкою користувачі писали:

"Шановний Vogue, вона підтримує війну…Не можу повірити, що політика Vogue тепер настільки широка, щоб підтримувати російську війну проти України";

"Vogue, це ганьба. Ви обрали прихильницю вбивць дітей. Я шокований";

"Брудний вибір, Vogue";

"Коли ви вирішуєте, що це "не про політику", не дивуйтеся, якщо одного дня вашу країну окупують";

"Яка витончена ганьба. Дуже прикро, що Vogue вирішив просувати людину із сумнівними цінностями та булерку. Можливо, зараз вона і перша ракетка світу, але вам варто було б краще розібратися, перш ніж робити героїнею обкладинки прихильницю геноцидної війни";

"На обкладинці Vogue людина, яка підтримує війну та вбивства людей. Це найогидніша новина року".

Коментарі під публікацією Vogue Фото: Скриншот Коментарі під публікацією Vogue Фото: Скриншот

Як уточнює видання OBOZ.UA, Аріна Соболенко має досить скандальну репутацію через підтримку режиму Олександра Лукашенка та конфлікти з українськими тенісистками. Зокрема, у 2020 році спортсменка підписала листа на підтримку білоруського диктатора після президентських виборів.

А після початку повномасштабної війни РФ проти України Соболенко неодноразово потрапляла у скандали через свою поведінку щодо українок. Зокрема, під час матчу проти Марти Костюк у Мадриді білоруска домоглася зупинки гри у вирішальний момент зустрічі, попри протести української тенісистки, після чого зрештою перемогла.

Ще один гучний скандал стався після перемоги Соболенко над Еліною Світоліною у півфіналі Australian Open-2026. Після завершення матчу білоруска емоційно вигукнула нецензурну фразу англійською мовою, фактично пославши українську тенісистку.

Нагадуємо, що Аріна Соболенко відмовилася коментувати повномасштабне вторгнення Росії в Україну та роль Білорусі як плацдарму для російських військ у лютому 2022 року. Після того як їй поставили відповідні запитання на Roland Garros, тенісистка вирішила не брати участі в післяматчевій пресконференції, пояснивши це "власним психологічним здоров’ям та благополуччям".

Також Фокус писав, що у травні друга ракетка України Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді. Вона здолала у фіналі "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву.